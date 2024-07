Col trattore investe il figlio di 12 anni a Monte San Pietro vicino Bologna: il bambino morto in ospedale

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia a Monte San Pietro, nel Bolognese. Un bambino di 12 anni è morto dopo essere stato travolto da un trattore guidato dal padre, che non lo avrebbe visto durante una manovra. Il 12enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, dove è deceduto alcune ore dopo.

Bambino di 12 anni investito dal trattore a Monte San Pietro

Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 27 luglio nei campi di una tenuta agricola a Monte San Pietro, in provincia di Bologna.

Secondo quanto riporta Ansa, un bambino di 12 anni è stato investito dal trattore guidato dal padre nella tenuta di famiglia in via Guarda, nella frazione di Colombara.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente a Monte San Pietro, in provincia di Bologna

Bambino morto in ospedale

Immediato l’allarme e l’arrivo sul posto dei soccorritori del 118: il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, in gravissime condizioni.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare, il 12enne è deceduto per le gravi ferite riportate poche ore dopo l’arrivo in ospedale.

La vittima si chiamava Eduardo Fantuzzi, secondo quanto riporta Il Resto del Carlino: si trovava nei campi assieme al papà quando è avvenuta la tragedia, attorno alle 17.30 di sabato.

La dinamica, il padre non l’avrebbe visto

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Borgo Panigale, che indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto, il padre non si sarebbe accorto del figlio durante una manovra in retromarcia e l’avrebbe investito. È stato lui a chiamare subito i soccorsi.

La salma del bimbo, al momento, è a disposizione dell’autorità giudiziaria per i rilievi autoptici.