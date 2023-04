Col Ponte del 1° maggio traffico da bollino rosso sulle autostrade: rischio code, le previsioni per il weekend

Si preannuncia un weekend lungo caratterizzato da traffico da “bollino rosso” sulle strade italiane, complice il Ponte del 1° maggio che offre ai lavoratori la possibilità di unire la festività di lunedì alle giornate di sabato 29 e domenica 30 aprile.

Le previsioni di traffico per il Ponte del 1° maggio

La Polizia di Stato, in vista del Ponte del 1° maggio 2023, ha diffuso una nota in merito alle previsioni di traffico, in base alle quali è atteso un “significativo incremento della circolazione stradale verso le principali località di villeggiatura italiane” a cui si aggiunge una previsione di “traffico intenso in occasione dei rientri” delle persone che hanno la possibilità di approfittare di alcuni giorni di riposo infrasettimanali.

I maggiori flussi di traffico da “bollino rosso“, si legge nella nota della Polizia di Stato, sono previsti già per il pomeriggio di venerdì 28 aprile. Previsioni di pari intensità sono attese per la mattinata di sabato 29 aprile e per il pomeriggio di lunedì 1° maggio, quando si prevede il traffico di rientro verso le maggiori città. La fine del rientro, con traffico da “bollino rosso”, potrebbe però estendersi anche alla mattinata di martedì 2 maggio.

Fonte foto: ANSA La Polizia di Stato ha diffuso il calendario con i bollini del traffico per il Ponte del 1° Maggio 2023.

Divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate

Nella nota, la Polizia di Stato ha ricordato anche che nelle giornate di domenica 30 aprile e di lunedì 1° maggio, i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate non potranno circolare nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 22.

Altre informazioni utili per i viaggiatori

Allo scopo di fornire ai viaggiatori informazioni utili a favorire partenze consapevoli e più sicure, Viabilità Italia, che monitorerà costantemente le condizioni del traffico sulla rete viaria di interesse nazionale, ha messo a disposizione dei documenti consultabili sul sito internet della Polizia di Stato.

Tra i documenti spiccano il calendario con i bollini di traffico con le indicazione delle fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7,5 t e l’elenco dei cantieri inamovibili presenti lungo la rete autostradale e le principali strade statali. Nella nota si sottolinea che gli enti proprietari e concessionari stradali provvederanno a rimuovere i cantieri di lavoro temporanei.