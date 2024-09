Col camion modificato in autostrada a velocità folle oltre 150 km, fermato e maxi multa

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Un motore V12, 4 turbocompressori e un totale di 1500 cavalli: il tutto montato su un camion Iveco Turbostar. Il mezzo pesante, a bordo del quale erano stati modificati anche cambio, freni e scarico con doppia marmitta, è stato intercettato in autostrada dalla Polizia Stradale di Frosinone. Dopo una lunga trafila di accertamenti tecnici, il conducente del veicolo ha ricevuto una multa di 4.300 euro, oltre al ritiro della carta di circolazione e la sospensione della patente fino a 3 mesi.

Il camion fermato in autostrada

Il tir è stato notato dalla Polizia Stradale all’altezza del casello A1 di Ferentino, insospettita dall’altissima velocità del veicolo e dall’insolita quantità di fumo che fuoriusciva dagli scarichi.

Dopo averlo fermato, fa sapere Repubblica, gli agenti hanno invitato il guidatore a bordo a sollevare la cabina di guida, trovandosi di fronte a qualcosa di totalmente inaspettato.

Il motore (così come l’impianto frenante) era stato infatti sostituito rispetto alla componentistica originale, con un pezzo preso probabilmente da un gruppo elettrogeno industriale.

Le verifiche

Il mezzo è stato portato direttamente nella sede della Iveco, per un esame completo da parte dei meccanici della casa produttrice stessa.

Dai test effettuati è emerso come fosse in grado di viaggiare a una velocità accertata superiore ai 130 km orari, anche se si ritiene che potesse raggiungere e oltrepassare anche i 150 (per ragioni di sicurezza non è stato possibile verificarlo).

In effetti, dalle pagine social del guidatore visionate successivamente dagli agenti, sono emerse foto in cui il contachilometri registrava una velocità di 160 orari.

La multa al conducente

A termine degli accertamenti tecnici effettuati da Iveco e Polizia Stradale, al conducente sono state contestate sanzioni per un totale di 4.300 euro.

Previsto anche il ritiro della carta di circolazione e l’obbligo di sottoporre il veicolo a revisione straordinaria presso la motorizzazione di Frosinone.

A questo si aggiunge la sospensione della patente di guida fino a 3 mesi, oltre alla decurtazione di 23 punti.