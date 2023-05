Code sull'A1 Milano-Napoli fino a 14 chilometri per il maltempo e la pioggia: traffico bloccato zona Firenze

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Il maltempo e la pioggia insistente che, nelle ultime ore, si è abbattuta sull’Emilia-Romagna e sul centro Italia sta avendo ripercussioni sulla viabilità. Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, infatti, si registrano code fino a 14 chilometri a causa di uno smottamento dovuto alle piogge. La situazione è costantemente monitorata, ma nella mattinata del 18 maggio ha causato notevoli disagi con il traffico bloccato in direzione Firenze.

Lunghe code tra Sasso Marconi nord e Firenze

È stata Autostrade per l’Italia a segnalare la presenza di code fino a 14 chilometri lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli che ha causato ingorghi in direzione Firenze.

Il tratto dove si registrano più disagi, però, è quello compreso tra Sasso Marconi nord e il bivio con A1 direttissima in direzione Firenze.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il tratto dell’A1, tra Sasso Marconi nord e il bivio con la A1 direttissima in direzione Firenze, in cui si registrano code

Le code sono state causate da un importante smottamento dovuto alle piogge che nella giornata del 17 maggio si sono abbattute sul centro Italia e, soprattutto, in Emilia-Romagna dove si contano nove morti e circa 40mila sfollati.

Traffico anche in direzione Bologna

Lo smottamento sull’autostrada A1 Milano-Napoli è costantemente monitorato, hanno fatto sapere da Autostrade per l’Italia che, per garantire la viabilità del tratto verso sud, ha attivato una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta all’altezza del chilometro 212.

La corsia è stata rimossa nel corso della mattinata, quando il traffico ha ripreso a circolare lungo due corsie in direzione Firenze.

Anche nel tratto in direzione Bologna, inoltre, si registrano code di circa 9 chilometri. Per questo, per ridurre la congestione stradale in questo tratto, all’altezza di Parma si stanno deviando i veicoli superiori alle 7,5 tonnellate.

Questi veicoli dovranno proseguire lungo la A12 in direzione Pisa oppure lungo la A11 in direzione Firenze per poi reimmettersi sull’A1.

Lo stesso percorso è consigliato ai veicoli leggeri che da Milano sono diretti verso Firenze-Roma.

Ancora chiusi alcuni tratti dell’A14

In mattinata è stato riaperto il tratto dell’A14 tra Rimini Nord e Cesena Nord in direzione Bologna. È stato riattivato, inoltre, anche il tratto tra Forlì e Cesena Nord in direzione Ancona.

Il graduale ripristino della fruibilità dell’autostrada è stato reso possibile grazie a un miglioramento delle condizioni meteo che da due giorni mettono in ginocchio l’Emilia-Romagna e che già ieri minacciavano la chiusura dell’A14 a causa delle piogge.

Restano ancora chiusi al traffico, invece, alcuni tratti della A14 Bologna-Taranto tra cui il bivio con la diramazione di Ravenna e Forlì in direzione Ancona e quello tra Cesena Nord e Faenza in direzione Bologna.