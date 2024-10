Codacons contro Report e Sigfrido Ranucci, l'esposto e l'attacco sulle elezioni in Liguria: le accuse

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il Codacons ha annunciato un esposto all’Agcom e alla Commissione di vigilanza Rai riguardo a “Report“, programma condotto da Sigfrido Ranucci, per il servizio diffuso durante le elezioni regionali in Liguria. L’associazione ha spiegato di ritenere inappropriata la trasmissione dell’inchiesta sulla politica regionale in pieno periodo elettorale, con il rischio che l’azione possa aver influenzato il voto.

L’esposto del Codacons: nel mirino Report e Ranucci

L’associazione che tutela i consumatori ritiene quindi che l’elettorato possa aver subito influenze inopportune dalla scelta di Ranucci e di Report, annunciando un’azione per chiedere la verifica di eventuali responsabilità e la necessità di intervenire, eventualmente, con sanzioni.

“Siamo da sempre favorevoli alle trasmissioni di inchiesta come ‘Report’ che svolgono un servizio importantissimo di informazione in favore dei cittadini” viene innanzitutto chiarito nella nota ufficiale del Codacons.

Fonte foto: ANSA

Carlo Rienzi, presidente del Codacons

“Non entriamo nel merito del contenuto del servizio realizzato dal programma, tuttavia è evidente che mandare in onda inchieste sulla mala-politica di una Regione – indipendentemente se guidata dal centrosinistra o dal centrodestra – proprio mentre sono in corso le elezioni regionali di quel territorio, è non solo inopportuno, ma rischia di condizionare gli elettori, influendo sui risultati del voto”.

Ecco perché dall’associazione partirà “una segnalazione ad Agcom e Commissione di Vigilanza Rai, chiedendo di avviare un approfondimento sull’episodio, accertare eventuali violazioni e sanzionare i responsabili”.

L’inchiesta sulla Liguria durante le elezioni

La puntata di domenica 27 ottobre di “Report” era stata già al centro delle polemiche nei giorni antecedenti alla messa in onda, per via dell’annunciata inchiesta sulla corruzione in Liguria.

Il servizio si propone di effettuare una ricostruzione sulla vicenda giudiziaria della regione, con il caso che ha investito in particolare l’ex Governatore Giovanni Toti.

La mossa del programma di Sigfrido Ranucci è stata aspramente criticata dalla politica, in particolare da esponenti del centrodestra, compreso il neo presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

“Sono un po’ disgustato da questo modo di fare che non è tipico di come dovrebbero essere le democrazie: quando c’è il silenzio, c’è il silenzio” aveva dichiarato Bucci alle porte della chiamata alle urne.

Anche Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, aveva sollevato la questione auspicando un intervento della tv pubblica. “È un atto illegale utilizzare una trasmissione Rai per fare propaganda elettorale durante il silenzio elettorale, domenica” aveva dichiarato Gasparri, aprendo alla possibilità di sporgere denuncia nei confronti dei responsabili.