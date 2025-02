Cocaina spacciata dal professore delle medie a San Giustino vicino Perugia: arrestato insegnante di matematica

In aula professore, per la strada spacciatore. Per questo motivo un docente delle scuole medie di San Giustino, in provincia di Perugia, è stato arrestato dalla guardia di finanza. Secondo gli investigatori l’uomo, un 52enne, avrebbe ceduto cocaina in almeno 200 occasioni. Ora è costretto agli arresti domiciliari.

Arrestato un professore delle medie

Giovedì 6 febbraio le fiamme gialle hanno arrestato un uomo di 52 anni. Si tratterebbe di un professore di matematica delle scuole medie che, nel tempo libero, avrebbe portato avanti un’attività illecita di spaccio di droga nei pressi della sua abitazione. Lo riporta La Nazione.

L’indagato lavora come docente in una scuola media di Arezzo. La guardia di finanza, dopo le dovute indagini, lo ha sorpreso mentre consegnava sostanze stupefacenti a un “cliente” sotto la sua abitazione a San Giustino, in provincia di Perugia.

All’interno del suo appartamento i militari hanno rinvenuto un bilancino di precisione, sostanze utili al taglio delle quantità e banconote che le autorità ritengono provenire dalle sue attività illecite.

Come riporta La Nazione le indagini avrebbero coinvolto altre dodici persone di età compresa tra i 34 e i 53 anni, compreso il “cliente” che in quel momento si trovava insieme al professore. Si tratterebbe di un uomo di 40 anni. Tutti i potenziali acquirenti del docente arrestato sarebbero stati segnalati alle Prefetture di Arezzo e Perugia nell’elenco degli assuntori di cocaina.

Un traffico di stupefacenti da San Giustino a Sansepolcro

Come già riportato il docente finito agli arresti domiciliari avrebbe gestito un traffico di droga nei territori di San Giustino, Sansepolcro e Citerna.

Secondo gli inquirenti – scrive Perugia Today – nel tempo in cui il professore avrebbe condotto l’attività di spaccio si sarebbero verificati almeno duecento scambi. In tutto avrebbe venuto circa un etto di cocaina arrivando ad incassare circa 10 mila euro.

Lo spaccio sotto casa e i messaggi su WhatsApp

A insospettire la guardia di finanza di Città di Castello sarebbe stato il continuo viavai di persone tra lo spazio sottostante l’abitazione del professore e l’annesso parcheggio. Per questo le fiamme gialle hanno condotto le indagini scoprendo, tra l’altro, che l’indagato avrebbe comunicato con i suoi clienti tramite WhatsApp utilizzando un linguaggio in codice per non essere notato.

Molte personalità che frequentavano il civico del docente, del resto, sarebbero già note alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga.

Nel 2024, nel mese di maggio, una docente di Aprilia (Latina) è stata condannata a quattro mesi di reclusione per aver fatto fumare una canna a una studentessa che poco dopo si era sentita male.