Clochard ucciso a coltellate da un 13enne a Dortmund in Germania: fermati 4 minori, l'arma era in un cespuglio

Un ragazzo di 13 anni avrebbe ucciso un clochard polacco di 31 anni nel porto di Dortmund, in Germania. La polizia ha fermato 4 minorenni bulgari tra i 13 e i 15 anni, sospettati di essere coinvolti nell’episodio. In base alla ricostruzione, il gruppo avrebbe inalato gas esilarante prima di un alterco con la vittima, durante il quale il ragazzo avrebbe accoltellato l’uomo almeno tre volte. L’arma del delitto è stata trovata vicino alla scena del crimine e uno dei 4 minorenni potrebbe essere processato, incastrato da un video sul telefonino.

Clochard ucciso a Dortmund in Germania: fermati 4 minorenni

A essere coinvolti nell’episodio sarebbero 4 ragazzi di giovane età, tra i 13 e i 15 anni, di origini bulgare. Secondo la ricostruzione, il gruppetto avrebbe inalato ossido di diazoto, una sostanza esilarante capace di alterare lo stato psicofisico, al porto di Dortmund.

I giovani avrebbero avuto quindi una discussione con il senzatetto, culminata con l’accoltellamento da parte di uno dei quattro, un 13enne, che avrebbe colpito almeno 3 volte.

Il delitto è avvenuto nel porto di Dortmund, in Germania

Dopo i colpi inferti, la vittima è caduta nel canale del porto, ma è riemersa, pur gravemente ferita, per poi esalare l’ultimo respiro sulla banchina.

Omicidio del clochard a Dortmund, ci sarebbe un video

Dietro un cespuglio, un cane poliziotto ha ritrovato il coltello usato per colpire a morte il clochard. Ma a incastrare uno dei giovani sarebbe un video, ripreso dagli stessi minorenni durante l’aggressione con il telefono cellulare.

Come ha riferito l’agenzia tedesca Dpa, prima dell’aggressione c’era stata una discussione tra la vittima e il ragazzino, dopo un incontro del tutto casuale fra le parti.

Una versione confermata anche dagli altri tre minori fermati e poi rilasciati: un coetaneo del 13enne sospettato e due adolescenti di 14 e 15 anni.

I minorenni interrogati e poi tutti rilasciati

Anche l’accoltellatore, data la giovane età, è stato rilasciato, ma un 14enne ha ripreso la scena e ha fornito informazioni sull’autore del gesto, di nazionalità bulgara.

“Le quattro persone arrestate sono due bambini sotto l’età della responsabilità penale e due adolescenti di 14 e 15 anni” ha spiegato il procuratore Henner Kruse alla Bild.

Due di loro, i più giovani, “sono già stati rilasciati dopo essere stati interrogati, gli altri due, invece, sono rappresentati da un avvocato e saranno sentiti nel corso della giornata. Si deciderà poi se portarli davanti a un magistrato” ha chiarito Kruse.

Quanto avvenuto a Dortmund ricorda molto da vicino un caso avvenuto in Italia, a Pomigliano d’Arco in provincia di Napoli. Anche in quella circostanza furono dei ragazzi non ancora maggiorenni a pestare a morte un senzatetto.