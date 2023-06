Clochard picchiato a morte a Pomigliano d'Arco: l'aggressione ripresa dalle telecamere, caccia ai killer

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un clochard è stato aggredito e picchiato a morte a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 giugno 2023. L’uomo, trovato in fin di vita all’interno di un cortile condominiale, è morto in ospedale e ora le forze dell’ordine si sono messe alla ricerca degli autori dell’aggressione che è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del paese.

Clochard aggredito e ucciso

L’uomo, un migrante di cui non si conoscono le generalità ma noto in zona col nome di Frederick, è stato trovato agonizzante all’interno del cortile di un condominio di via Piemonte a Pomigliano d’Arco. Il clochard, da anni, aveva infatti scelto quella zona come rifugio notturno.

Nella notte tra domenica e lunedì, però, un gruppo di giovani l’ha preso di mira e aggredito brutalmente. Due, secondo quanto emerge, sarebbero gli aggressori che lo avrebbero picchiato fino a ridurlo in fin di vita.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il clochard è stato trovato agonizzante all’interno del cortile del condominio da alcuni passanti e la chiamata ai soccorsi è stata vana. Giunto in ospedale, infatti, l’uomo è morto. Il migrante, riferisce il Corriere del Mezzogiorno, era ben voluto e non dava fastidio in zona, alcuni residente addirittura lo aiutavano come potevano procurandogli a volte anche da mangiare.

La verità nel video

Sul caso stanno indagando i carabinieri che potranno avvalersi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona di via Piemonte a Pomigliano d’Arco. Le telecamere, infatti, avrebbero ripreso l’intera scena dell’aggressione.

Dai video gli inquirenti avrebbero già estrapolato dei fermo immagine utili per riconoscere il gruppo di giovani che ha aggredito e picchiato a morte il clochard. Intanto la salma è stata sequestrata per l’autopsia di rito.

Caccia ai killer

I video, come detto, saranno fondamentali per identificare chi ha aggredito e brutalmente ucciso il clochard in via Piemonte. I sospetti dei carabinieri si sono concentrati su un gruppo di giovanissimi, una baby gang, ma è ancora tutto da accertare.

Nelle prossime ore, anche grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona, i carabinieri restringeranno sempre più il cerchio con l’obiettivo di assicurare alla giustizia i presunti killer del clochard.