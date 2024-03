Clio Makeup piange in un video su Instagram: "L'anno più difficile della mia vita, periodo di m****"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Clio Zammatteo, in arte Clio Makeup, non sta dicendo passando un buon momento e lo sfogo nelle stories di Instagram ne è l’esempio. La famosa influencer e makeup artist veneta, infatti, ha pubblicato dei messaggi in lacrime, facendo preoccupare tutti i suoi fan che, a un anno di distanza, tornano a vedere la 41enne disperata sul web.

Clio Makeup in lacrime su Instagram

Le stories pubblicate domenica 3 marzo sul proprio profilo mostrano una Clio Makeup provata da un periodo complicato, un momento della vita che l’influencer non spiega nel dettaglio. La 41enne, diventata famosa sul web grazie ai tutorial sul trucco e poi divenuta star proprio del make up, ha infatti spiegato che nell’ultimo anno ha dovuto affrontare il momento più difficile della sua vita.

“Sto passando un periodo di merda” ha detto senza troppi giri di parole Zammatteo, spiegando che spesso le capita di essere triste “però cerco di non farlo vedere”, perché “mi butto a capofitto sul lavoro”.

Il perché del momento no di Clio Makeup

La stessa Zammatteo, cercando di spiegare ai propri follower il suo momento no, ha voluto dare degli spunti, senza però entrare nello specifico della sua situazione.

“Non è facile, è un mix di tantissime cose che si sono accumulate nel tempo e situazioni che sto vivendo” si è sfogata, con tanto di occhi lucidi che ricordano una Clio Makeup di qualche mese fa.

L’influencer ha spiegato che sono successe cose “molto personali”, ma nonostante ciò è andata vanti col suo lavoro. E proprio a chi l’aiuta e supporta va il ringraziamento “perché senza chiedermi spiegazioni mi state mandando una grande carica positiva che è quella di cui in questo momento ho più bisogno”.

Fonte foto: ANSA Clio Zammatteo, in arte Clio Makeup

“Grazie perché mi ricordate che questi sono momenti sono normali, fanno parte della vita e passeranno” ha detto ai suoi fan, che però si sono preoccupati per lei.

Il precedente sfogo sui social

Non si tratta della prima volta per Clio Zammatteo di un momento no della vita. Poco meno di un anno fa la truccatrice si era infatti sfogata sul web arrivando alle lacrime cercando di spiegare quanto si sentiva ormai oppressa dal mondo “tossico” delle influencer.

“Non posso più essere la Clio di prima, perché il mondo del beauty sul web è diventato un mondo un po’ di paura. Soprattutto per persone con il mio carattere e il mio modo di fare” aveva detto. Piangendo aveva anche sottolineato di sapere che “per tanti sono una delusione perché ho cambiato il mio modo di essere per omologarmi a quello che è il mercato, soprattutto qui, e il fatto di essere così non mi fa essere me stessa al 100% perché sto mentendo in primis a me”.