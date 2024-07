Clio MakeUp e il marito Claudio Midolo si separano, annunciata la fine del matrimonio: "Decisione sofferta"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo 18 anni di matrimonio e due figlie, è finita: Clio MakeUp ha annunciato la separazione dal marito e partner professionale Claudio Midolo. La notizia, veicolata sui social della influencer e imprenditrice, arriva come chiarito dopo periodi di crisi e conflitti. Una rottura che, ad ogni modo, investirà la sola sfera sentimentale: la coppia, che ha chiesto comprensione ai fan in questo delicato momento, continuerà a collaborare nell’azienda costruita attorno al personal brand di Clio Zammatteo.

Clio MakeUp, matrimonio finito con Claudio Midolo

“Nello spirito di condivisione che da sempre ha caratterizzato il nostro stare insieme, con cuore pesante comunichiamo la nostra separazione”.

Così Clio Zammatteo, meglio nota come Clio MakeUp, ha dato l’annuncio della fine della lunga storia con il marito Claudio Midolo, confermando dunque i rumors che da tempo raccontavano di un rapporto giunto ormai al capolinea.

Il lungo comunicato sulla separazione

Nella loro nota, Clio MakeUp e Claudio Midolo esprimono gratitudine per l’unione passata e riconoscono di essersi amati, ma anche di aver affrontato alti e bassi, conflitti e momenti difficili.

“Siamo giunti ad una decisione consapevole, intimamente ponderata e sofferta: i nostri percorsi personali si dividono, dopo un legame lungo diciotto anni, dopo aver costruito molto insieme – nonostante la giovane età – prima negli Stati Uniti, poi in Italia, e dopo aver visto nascere le nostre amatissime figlie, il cui benessere per noi, oggi, costituisce la nostra massima e assoluta priorità” si legge nel comunicato.

Nonostante la separazione, entrambi vogliono impegnarsi a mantenere i valori condivisi e il ruolo di genitori con responsabilità. “Forti dei valori condivisi, continueremo ad essere una famiglia e continueremo a vivere il nostro ruolo di genitori con senso di profonda responsabilità, la stessa che oggi ci impone di chiedere rispetto per la nostra scelta consapevole e per il momento difficile che la nostra famiglia tutta sta attraversando”.

Il chiarimento sul rapporto professionale

Il riferimento sembra puntare a qualche chiacchiera di troppo sul loro conto, emersa dopo alcune esternazioni di Clio sui social. “Oggi a noi spetta l’onere di esporci in un momento di grande vulnerabilità, anche per spegnere il chiacchiericcio malevolo di alcuni, ma soprattutto per rassicurare il genuino dispiacere di altri”.

“Ci è stata concessa la grazia di avere generato molto con la creatività e con l’intesa che hanno da sempre alimentato la nostra relazione” si legge infine nella nota. “Continuerà, pertanto, il nostro sodalizio artistico in ClioMakeUp, realtà della quale siamo co-fondatori, e per la quale cercheremo di continuare a lavorare con il sorriso” hanno chiarito.

Il dispiacere dei fan per la separazione

Il matrimonio, durato ben 18 anni, è stato largamente seguito sui social, il cui svolgimento è stato condiviso con i fan parallelamente al trattamento delle tematiche legate al make up.

Molti sono i fan intristiti o addirittura sconcertati dalla notizia, considerando che i due sono stati “visti crescere” da semplice coppia a famiglia, con la nascita di due bambine.