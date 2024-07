Claudio Marchisio insultato dai tifosi della Juventus a volto coperto, lui risponde duramente su Instagram

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Claudio Marchisio è diventato bersaglio degli insulti dei tifosi della Juventus. All’ex giocatore e capitano del club sono stati dedicati due duri striscioni, appesi nella notte del primo luglio, in due zone di Torino. Agli insulti, Marchisio ha risposto con un lungo post su Instagram.

Gli insulti a Claudio Marchisio dai tifosi della Juventus

Nei pressi dell’Allianz Stadium, lo stadio dove la Juventus gioca le partite casalinghe, e di un ristorante di cui Marchisio è socio, sono comparsi due striscioni recanti lo stesso messaggio. Ad appenderli 4 tifosi juventini dal volto coperto, appartenenti al gruppo organizzato dei Drughi.

“Da giocatore lacché della società, da disoccupato sei un rinnegato! E nella vita Marchisio uomo di m…”, questo il contenuto.

Fonte foto: ANSA Claudio Marchisio è tornato a indossare la maglia della Juventus nell’evento che celebrava il centenario della proprietà Agnelli

La reazione dell’ex giocatore: il post social

Piccata la risposta di Claudio Marchisio, affidata a un lungo post su Instagram che riproponeva anche le foto degli striscioni in cui veniva insultato.

L’ex numero 8 bianconero si rivolge ai quattro incappucciati, affermando di mal sopportare il fatto che determinati tifosi possano pensare di poter andare oltre i limiti, che nel calcio insomma sia tutto ammesso e non esistano confini, sfociando negli attacchi alla persona.

Marchisio ricorda i sacrifici fatti da lui e dalla sua famiglia, l’adolescenza saltata e le amicizie perse, il tempo sottratto a moglie e figli, i dolori fisici per gli infortuni e la difficile scelta di smettere, anteponendo il bene del club al proprio ego. Un amore sconfinato per questa squadra e per i veri tifosi della Juve che gli hanno tributato al suo addio un altro striscione ben più lusinghiero che recitava: “Son tutti Juventini ma Marchisio lo è un po’ di più”.

Perché Marchisio è stato insultato dai suoi ex tifosi: cosa aveva detto

Lo screzio tra l’ex giocatore e i tifosi nasce da un intervento di Marchisio al podcast De Core. Qui, interpellato sul rapporto tra torinesi e la sua ex squadra, ha citato una statistica sul tifo nelle città italiane e fatto alcune considerazioni che non sono state digerite dagli juventini.

“Abbiamo un cuore grande ma non caloroso come quello di Roma. Il derby è acceso soprattutto grazie alla tifoseria del Torino. Sono loro l’anima della sfida. Mentre i sostenitori della Juve sono sparsi un po’ ovunque”, ha detto, scatenando l’ira dei suoi ex supporter che hanno visto le sue parole come una sorta di tradimento.

Torinese, cresciuto nelle giovanili della Juventus, ad eccezione di un prestito all’Empoli e di una breve esperienza in Russia, allo Zenit di San Pietroburgo, Marchisio ha trascorso tutta la sua carriera con questa maglia. Per la Juve è sceso in campo 389 volte, segnando 37 reti, vincendo 7 campionati e vestendo anche la fascia di capitano