Claudio Lotito candidato per Forza Italia alle Elezioni 2022: la decisione

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è il candidato di Forza Italia al Senato per l’uninominale in Molise per le elezioni politiche del 25 settembre. La notizia non è ancora ufficiale, ma stando a quanto riferito dall’agenzia ‘Adnkronos’ lo hanno riferito fonti parlamentari della coalizione.

Le ultime decisioni sulle candidature

La partita sugli uninominali del centrodestra nel Molise sarebbe chiusa: Lorenzo Cesa, segretario dell’Udc, correrà alla Camera dei Deputati, mentre al Senato della Repubblica ci sarà proprio il presidente della Lazio Claudio Lotito. Il presidente dell’Udc Antonio De Poli si presenterà, invece, nel maggioritario delle Marche Nord a palazzo Madama.

Una conferma per Claudio Lotito

Per Claudio Lotito si tratta di una conferma, dal momento che nel 2018 Silvio Berlusconi lo aveva candidato in Campania per il Senato. Quel seggio andò poi al forzista Vincenzo Carbone, ma Lotito fece ricorso lamentando un errore di calcolo. La vicenda politico-giudiziaria si è trascinata per anni. Oggi che, dopo la sentenza a lui favorevole, Lotito avrebbe potuto ottenere il suo posto in Senato, le nuove elezioni azzerano tutto.

Fonte foto: ANSA Claudio Lotito, davanti ai tifosi della Lazio.

Chi è Claudio Lotito

Claudio Lotito è nato a Roma nel 1957 ed è un imprenditore e personaggio di primo piano del mondo del calcio. Ha ricoperto ruoli di responsabilità nel Comitato di Presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio e, fra i risultati di maggiore importanza, ci sono le tre coppe Italia vinte dalla Lazio sotto la sua proprietà (2009, 2013, 2019), le tre Supercoppe italiane (2009, 2017, 2019) e, da comproprietario della Salernitana, l’aver portato la squadra dalla Serie D alla Serie A.

Le speranze dei tifosi

La candidatura di Claudio Lotito legittima i sogni dei tifosi del Campobasso: dopo la sua candidatura in Campania nel 2018, Lotito comprò la Salernitana e la portò in Serie A. La speranza dei tifosi è che l’evento possa ripetersi con la squadra del Campobasso.