Claudio Lotito a Belve da Francesca Fagnani: il presidente della Lazio e senatore ospite del programma Rai

Claudio Lotito, senatore e presidente della Lazio, dovrebbe essere tra gli ospiti della nuova stagione della trasmissione Rai Belve condotta da Francesca Fagnani.

Cosa si sulla presenza di Claudio Lotito a Belve

A svelare la presenza di Claudio Lotito nella lista degli ospiti della nuova stagione di Belve è stato il sito internet DavideMaggio.

La nuova stagione della trasmissione condotta da Francesca Fagnani prenderà il via martedì 19 novembre in prima serata su Rai2. Non è stato ancora reso noto a quale puntata prenderà parte il presidente della Lazio e senatore della Repubblica.

Quali sono gli ospiti confermati della nuova stagione di Belve

Francesca Fagnani è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul canale Nove nella serata di domenica 10 novembre.

In quell’occasione, sono stati rivelati i primi due ospiti ufficiali della nuova stagione della sua trasmissione: si partirà con l’attore Riccardo Scamarcio e con la conduttrice tv Mara Venier.

Francesca Fagnani e la frase su Giambruno a Belve

Sempre nel corso del suo intervento a Che Tempo Che Fa, Francesca Fagnani ha anche confidato ai telespettatori di aver invitato a Belve Andrea Giambruno, giornalista Mediaset ed ex compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Francesca Fagnani ha annunciato: “Noi lo abbiamo invitato”.

A quel punto, il conduttore Fabio Fazio ha ironizzato: “Ma quella è l’ultima puntata o ce ne saranno altre?”. Fagnani ha sorriso divertita e ha spiegato: “Lui è contento e convinto di venire, noi siamo felici, ma non è certo. So che a Mediaset stanno dialogando, speriamo di vederlo”.

Fabio Fazio è intervenuto nuovamente per puntualizzare con ironia: “‘Stiamo dialogando’ è una formula che in tv si usa molto. Quando c’è gente che litiga ferocemente, viene detto: ‘Stiamo dialogando con l’ufficio contratti…'”. “Stiamo dialogando con gli avvocati…”, ha risposto Francesca Fagnani a Fabio Fazio sorridendo.

Sempre in merito alla possibile presenza di Andrea Giambruno nella nuova stagione della trasmissione Rai Belve, Francesca Fagnani ha poi chiosato nello studio di Che Tempo Che Fa: “Siamo fiduciosi“.