Claudio Gaetani morto improvvisamente a Londra a soli 46 anni: fu Arlecchino in Pinocchio di Matteo Garrone

Si è spento a soli 46 anni l’attore e regista Claudio Gaetani. L’artista è morto improvvisamente a causa di un malore mentre si trovava a Londra per lo spettacolo L’ombra lunga del nano, di cui era protagonista, dopo il successo raggiunto grazie al ruolo di Arlecchino in Pinocchio, il film di Matteo Garrone del 2019.

Claudio Gaetani stroncato da un infarto a Londra

Civitanovese, era anche presidente dell’Anpi oltre che insegnante di Laboratorio di linguaggio cinematografico alla facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università di Macerata.

Secondo le prime ricostruzioni rese noto da Cronamaceratesi.it, Gaetani è probabilmente stato stroncato da un infarto mentre stava camminando per strada. Si trovava nella capitale inglese insieme alla sua fidanzata Tasha Vulgara alla quale era legato sentimentalmente da diversi anni.

La carriera di Claudio Gaetani tra cinema, insegnamento e scrittura

Attore, regista, insegnante universitario e fotografo, Gaetani è stato un artista multiforme ed eclettico. Oltre all’attività di recitazione, si era cimentato anche nella scrittura: ha collaborato per diverse riviste come “Cinema e storia” e “Cinecritica”. Nel 2006 ha pubblicato il suo primo scritto, Il cinema e la Shoah (Le mani) al quale seguì Germania/Israele – Immagini da una memoria divisa in due.

Alla regia ha firmato l’opera Homeward Bound – Sulla strada di casa, uscita nel 2016. Nel 2019 ha vestito i panni di Arlecchino nel Pinocchio di Garrone, film che ha conquistato cinque categorie ai David di Donatello e 2 candidature agli Oscar.

Nel 2020 ha perso sua madre, Annita Pantanetti, prendendo il suo posto come guida dell’Anpi di Civitanova. Lascia il papà avvocato Roberto Gaetani e la fidanzata Tasha.

Il ricordo degli amici

Tanti, in queste ore, i tributi social per Gaetani. Lo ha ricordato anche l’amico Michele Fofi, uno degli ideatori del Civitanova Film Festival: “Claudio è stato una grande persona a cui la vita ha sorriso. Bravi professionista e serio, un uomo di grossa cultura e sensibilità. Aveva veramente dei mezzi, si era costruito da solo. Con l’ultimo spettacolo aveva dato proprio importanza a quello che era”.

Anche Marsilio Marsili, membro del direttivo Anpi di Civitanova, ha commemorato l’attore: “Decesso improvviso del Presidente ANPI Claudio Gaetani. È un grave lutto per i veri democratici, rispettosi del senso intimo della Costituzione Repubblicana, il decesso del presidente dell’ANPI di Civitanova Marche che la rappresentava pienamente per il suo impegno e per la sua appartenenza ad una famiglia di combattenti per la libertà e la democrazia”.

“Sembra incredibile questa perdita – ha aggiunto Marsili -, dopo aver perso recentemente Annita Pantanetti, madre di Claudio e figlia di Comandante Partigiano, ed aver richiesto a Claudio di proseguire il lavoro tenace di Annita per la difesa della Carta Costituzionale; tanto tenace che si affrettava ad ogni lieto evento per la nascita di una bimba o di un bimbo che lei potesse incontrare, a consegnare alla famiglia per il nuovo giunto un documento prezioso: una copia della Carta Costituzionale quale altissima traccia per la vera Democrazia!”.



“Ciao Claudio, ciao Annita; comunque il vostro impegno non potrà essere dimenticato”, ha concluso Marsili.