Claudio Foti assolto in Cassazione per il caso Bibbiano: cosa è rimasto dello scandalo dopo i processi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Assolto in via definitiva. Lo psicoterapeuta Claudio Foti, direttore della comunità Hansel e Gretel, non è esonerato dalle accuse riguardanti il cosiddetto Caso Bibbiano dalla corte di Cassazione.

Claudio Foti assolto in Cassazione

La Corte di Cassazione ha assolto in via definitiva lo psicoterapeuta Claudio Foti, direttore della comunità Hansel e Gretel, dalle accuse di abuso d’ufficio per non aver commesso il fatto e lesioni gravi perché il fatto non sussiste.

La prima accusa, che i giudici quindi non escludono si sia verificata ma della quale, anche se fosse Foti non è responsabile, fa riferimento ai presunti pagamenti ricevuti dalla comunità e dal comune di Bibbiano per allontanare bambini dalle proprie famiglie e darli in affido ad altre.

Fonte foto: Ansa Il municipio del comune di Bibbiano

La seconda invece è relativa alla denuncia di una ragazza, minorenne ai tempi dell’accaduto, che aveva accusato Foti di averle inferto lesioni per farle affiorare il ricordo di presunti abusi subiti. In questo caso il giudice ha affermato, con la formula utilizzata, che il fatto non sarebbe accaduto.

Quali sono le accuse del “caso Bibbiano”

Il cosiddetto caso Bibbiano risale al 2018. La procura sostiene che all’interno del Servizio sociale dei comuni della Val d’Enza fosse in atto un sistema per allontanare alcuni bambini dalle loro famiglie e darli in affido ad altre.

In questo schema sarebbero coinvolti l’allora sindaco del comune di Bibbiano, Andrea Carletti, e la comunità Hansel e Gretel di Foti, che si occupa proprio di abusi su minori.

Le accuse sono due. Il comune di Bibbiano avrebbe utilizzato fondi pubblici in maniera impropria, assegnando varie attività alla comunità Hansel e Gretel. La stessa comunità avrebbe poi utilizzato sui bambini metodi terapeutici impropri per suggestionarli e convincerli di aver subito abusi.

Cosa rimane del caso Bibbiano dopo i processi

Il processo a Claudio Foti è il primo a concludersi, visto che si svolgeva con il rito abbreviato. La Corte ha riconosciuto l’estraneità dello psicoterapeuta ai fatti, ma non ha escluso che questi siano accaduti.

Pur segnando una sconfitta per l’accusa, non pregiudica gli altri processi, che invece si stanno svolgendo con il rito ordinario e sono tutt’ora in corso.

Negli anni passati, Bibbiano era diventato anche un caso politico, con Lega, Fratelli d’Italia e soprattutto Movimento 5 Stelle che avevano attaccato il Partito Democratico, di cui il sindaco del comune faceva parte.