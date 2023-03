Claudio e Ferdinando morti nel terribile incidente ad Afragola: grave il terzo amico che era con loro in auto

Il tragico incidente, nel quale hanno perso la vita due giovanissimi ragazzi, è avvenuto ad Afragola, nel Napoletano. Il terzo ragazzo, presente in macchina al momento dello schianto, è al momento ricoverato in gravi condizioni.

L’incidente nella notte ad Afragola

L’incidente mortale, nel quale hanno perso la vita i giovani Ferdinando Iaquino, di 22 anni, e il 17enne Claudio De Rosa, è avvenuto intorno alle due di notte di venerdì 24 marzo ad Afragola, comune facente parte della città metropolitana di Napoli, in Campania.

Secondo le prime ricostruzioni, la Peugeot sulla quale viaggiavano i tre ragazzi avrebbe sbandato, finendo per schiantarsi contro un muro in una delle strade del paese, nei pressi del Bar “La Fontanina”.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona nella quale è avvenuto l’incidente mortale, tra i comuni di Afragola e di Casalnuovo di Napoli

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, nel disperato tentativo di salvare la vita dei ragazzi. Uno di loro però, all’arrivo dell’ambulanza, era già deceduto.

L’arrivo dei soccorsi

In seguito all’incidente, gli operatori del 118 giunti prontamente sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Claudio De Rosa, morto sul colpo.

La seconda vittima, Ferdinando Iaquino, è stato invece trasportato d’urgenza in condizioni critiche all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove purtroppo è morto dopo non molto a causa dei traumi e delle ferite riportate nell’incidente.

Il terzo ragazzo, un ventenne che era seduto sul sedile posteriore, è stato trasferito nel nosocomio napoletano in seguito a un’emorragia cerebrale, dove sarebbe tutt’ora ricoverato in gravi condizioni.

Le indagini dei carabinieri

Oltre l’arrivo degli operatori sanitari, in seguito all’incidente sono giunti sul posto anche gli agenti del commissariato di Polizia di Afragola, impegnati nelle rilevazioni utili a stabilire l’esatta dinamica che ha portato al tragico incidente.

Numerosi sui social i messaggi di cordoglio per le famiglie delle due vittime, con qualche utente che si augura un intervento del comune e delle autorità per porre un freno al dilagante fenomeno dei giovani che sfrecciano in auto per le vie del paese.

Un tragico incidente che, oltre al dolore di amici e familiari, lascerà il segno anche nelle impietose statistiche che riguardano i morti negli incidenti stradali. L’aggiornamento su tali dati viene fatto dall’Asaps, l’Associazione Amici e Sostenitori della Polizia Stradale, secondo la quale nei primi due mesi del 2023, nei soli fine settimana (dalla mezzanotte del venerdì alle 24 della domenica), ci sono state già 195 vittime, 73 delle quali con meno di 35 anni.