Claudio Baglioni annuncia il ritiro dalla musica dopo 60 anni: "Chiudo questa bellissima storia anche umana"

Claudio Baglioni dirà addio alla musica: l’annuncio del ritiro è arrivato a sorpresa durante un incontro con i giornalisti a Milano, una delle tappe del suo tour ‘aTuttoCuore’, comunicando anche l’anno in cui appenderà il microfono al chiodo dopo 60 anni di gloriosa carriera. Quest’anno il cantautore romano spegne 73 candeline, ma ha ancora tanta passione da portare sul palco.

Claudio Baglioni annuncia il ritiro

Come detto in apertura, Claudio Baglioni ha annunciato il suo ritiro dalle scene in occasione di una conferenza stampa a Milano, tappa del suo tour ‘aTuttoCuore’ che sta portando nelle principali città italiane e nelle location più suggestive un format tutto nuovo.

Ai cronisti, visibilmente spiazzati dalle sue dichiarazioni, ha raccontato: “Ho deciso di concedermi il giro d’onore e chiudere questa bellissima storia anche umana con tutte le curve in alto e in basso che mi ha concesso”.

Fonte foto: ANSA Claudio Baglioni ha annunciato l’addio alla musica: “Chiudo questa bellissima esperienza anche umana”

Quindi: “Mi ricordo ciò che diceva mio padre: dal ring si scende quando si è vincenti”. Poi il cantautore si auto-cita: “La vita è adesso“.

“Questa storia dura da un bel po’ di anni”, ha sottolineato, senza risparmiare interessanti aneddoti sui suoi esordi e dettagli su quel debutto, nel quartiere di Centocelle, quando ad appena 13 anni salì su un palco per un concorso con una cover.

Quando è previsto il ritiro dalla musica

Claudio Baglioni fornisce tutti i dettagli sul suo addio al mondo dello spettacolo, e lo fa con l’orgoglio di un calciatore che ha sempre portato a casa tanti scudetti, tante vittorie e tanto spirito di squadra.

Anzi, proprio al mondo dello sport Claudio Baglioni associa la sua carriera: “Chiamo il mio giro d’onore, vorrei cantare e suonare per 1000 giorni ancora e concedermi quello che fanno gli sportivi”.

Quando arriverà lo stop? Claudio Baglioni prevede di congedarsi “entro il 2026, facendo una serie di progetti e mettendoli in atto”.

“Sicuramente sì”, risponde il cantautore quando gli viene chiesto se in questi 1000 giorni è prevista l’uscita di un nuovo disco, dopodiché “non credo che scriverò più canzoni”.

Il motivo dell’addio

Il 16 maggio 2024 Claudio Baglioni compirà 73 anni, e in 60 anni di carriera si è davvero reso protagonista e testimone di tanta musica italiana.

Egli stesso si racconta ai giornalisti: “Nel 1964, non ancora 13enne, ho salito i primi gradini di un palco per un piccolo festival di voci nuove a Centocelle”. In quell’occasione si esibì sulle note di ‘Ogni volta’ di Paul Anka.

“Il mio primo disco è del 1969 ma la mia vita musicale compie 60 anni ed è stata ogni volta una forma di gara, un’impresa”, ma allo stesso tempo “è diventata la mia vita stessa”.

Quindi, perché abbandonare il palco e i dischi? Claudio Baglioni è molto chiaro: non vuole diventare una macchietta. Il cantautore ha bisogno di “mettere in una cornice le cose che farò” senza doversi preoccupare di restaurare quella foto in favore dei social, di aspirare a una perfezione che oggi ossessiona lo spettacolo e, soprattutto, di vivere un delusione.