Claudia Sheinbaum vince le elezioni in Messico, prima presidente donna: famiglia ebrea e laurea in Fisica

Claudia Sheinbaum Pardo ha vinto le elezioni in Messico: è la prima presidente donna nella storia del Paese e lo guiderà per sei anni nella residenza del Palazzo Nazional.

La vittoria di Claudia Sheinbaum alle elezioni in Messico

Claudia Sheinbaum ha fatto la storia divenendo la prima donna a vincere le elezioni presidenziali in Messico. Entrerà in carica a partire dal 1° ottobre, iniziando a dare il suo contributo alla “quarta trasformazione‘, l’agenda di riforme lanciata dal presidente uscente, Andres Manuel Lopez Obrador.

Ha vinto le primarie del Movimento Rigenerazione Nazionale (Morena), il partito del presidente, impossibilitato a ricandidarsi per i limiti di mandato. Claudia Sheinbaum ha promesso di governare in continuità con quanto fatto da Lopez Obrador, di cui è considerata la “delfina“.

Claudia Sheinbaum.

Il messaggio social di Claudia Sheinbaum

Il 31 maggio scorso, Claudia Sheinbaum ha scritto sul social network ‘X’ un messaggio alla popolazione.

Le sue parole: “Ho chiaro che il mio obbligo è guidare il Messico sulla via della pace, della sicurezza, della democrazia, delle libertà e della giustizia. Ho chiaro che la nostra guida è il benessere e la felicità delle persone, ho chiaro il mio impegno e la mia responsabilità come prossimo presidente del Messico”.

Chi è Claudia Sheinbaum, prima presidente donna del Messico

Claudia Sheinbaum Pardo, 62 anni, è nata a Città del Messico. È una fisica, ingegnere e ricercatrice.

È la seconda figlia del matrimonio tra il chimico Carlos Sheinbaum Yoselevitz e la biologa Annie Pardo Cemo, professoressa della Facoltà di Scienza dell’UNAM. ​I genitori sono arrivati in Messico negli anni Venti del secolo scorso. Il padre faceva parte della comunità ebraica Ashkenaziti della Lituania ed è stato un commerciante di gioielli e membro del Partito Comunista Messicano.

Claudia Sheinbaum è stata sposata nel 1987 con il politico Carlos Ímaz Gispert, con cui ha avuto una figlia, Mariana Imaz Gispert, e un figlio acquisito, Rodrigo Imaz Gispert. La coppia si è separata nel 2016. Nel 2023, Claudia Sheinbaum si è risposata con Jesús María Tarriba, dottore in scienze fisiche dell’UNAM ed ex compagno di studi universitari.

Fino al 2013, Claudia Sheinbaum è stata membro dell’Intergovernmental Panel on Climate Change, il principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici, che ha ottenuto il Nobel per la Pace nel 2007.

Sheinbaum è scesa in politica nel 2000 come assessora all’Ambiente, quando il sindaco di Città del Messico era proprio Lopez Obrador. Si colloca a sinistra: ha spesso fatto eco alle invettive dell’attuale presidente contro le politiche economiche neoliberiste dei precedenti governi, accusandoli della profonda disuguaglianza e degli alti livelli di violenza in Messico. Gli analisti, come riportato da ‘Agi’, ritengono che Sheinbaum preferirà il dialogo allo scontro col mondo del business.