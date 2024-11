Claudia Scavino morta a Livorno Ferraris durante la partita del figlio, malore in tribuna: aveva 58 anni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La 58enne Claudia Scavino è morta sugli spalti di un impianto sportivo a Livorno Ferraris (Vercelli), mentre assisteva alla partita di calcio del figlio, Alberto Enrico, calciatore del Livorno Ferraris Bianzé.

Cosa si sa sulla morte di Claudia Scavino

Come riportato dal Corriere della Sera, Claudia Scavino ha accusato un malore improvviso mentre assisteva alla partita di calcio tra il Livorno Ferraris Bianzé e lo Junior Torrazza, valevole per il campionato di Prima Categoria.

Il figlio Alberto è stato tra i primi ad accorgersi di quanto stava succedendo sugli spalti dell’impianto di Livorno Ferraris. I primi soccorsi sono stati prestati da un calciatore della squadra ospite e da una spettatrice, entrambi operatori sanitari. Nel tentativo di salvare la donna è stato anche utilizzato il defibrillatore in dotazione al campo di calcio ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Al suo arrivo, il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso della 58enne.

La tragedia è avvenuta sugli spalti di un impianto sportivo a Livorno Ferraris, nella provincia di Vercelli, in Piemonte.

Il ricordo di Claudia Scavino

Il presidente della società, Rocco Caffarelli, ha ricordato così Claudia Scavino, originaria di Strambino (nel Canavese): “Era una mamma che seguiva suo figlio nelle partite ed era la prima a incitarlo“.

Rocco Caffarelli ha poi tenuto a inviare un messaggio di vicinanza al figlio della 58enne morta a Livorno Ferraris e alla sua famiglia: “Noi come società siamo vicinissimi ad Alberto e a tutta la famiglia. Abbiamo sofferto tutti con lui nella speranza che riuscissimo a rianimarla prima noi e poi i soccorritori”.

Il post su Facebook del Livorno Ferraris Bianzé

La società di calcio Livorno Ferraris Bianzé, in cui milita il figlio di Claudia Scavino, Alberto Enrico, ha dedicato un post su Facebook alla donna scomparsa nella provincia di Vercelli.

Nel messaggio pubblicato sul social network nella serata di domenica 3 novembre si legge: “Tutta la società Livorno Ferraris Bianzé si unisce all’immenso dolore per la perdita improvvisa e prematura della mamma del nostro giocatore. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze a Enrico Alberto e alla sua famiglia”.