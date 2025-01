Claudia Chessa precipita dalla stanza d'albergo a Malta, l'ombra del litigio col fidanzato: "Stavo scappando"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Claudia Chessa sarebbe caduta dal balcone dell’albergo per scappare dal fidanzato. Questa la versione riferita dal padre della 18enne, che si trovava in vacanza a Malta insieme al compagno. Ascoltato dalle forze dell’ordine, il fidanzato di Claudia Chessa è stato lasciato libero di tornare in Italia. Al momento la giovane è ricoverata in ospedale e la polizia maltese non esclude alcuna ipotesi sull’accaduto.

Claudia Chessa caduta dal balcone dell’hotel

Mercoledì 22 gennaio Claudia Chessa, 18enne di Arzachena, è caduta dal balcone di un hotel di Paceville, a Malta. La ragazza si trovava lì insieme al fidanzato, un 27enne di Arzachena.

Precipitata dal quarto piano, fortunatamente è atterrata su una tenda ne ha attutito la caduta. La giovane è stata poi portata al Policlinico Mater Dei, dove è stata operata per una frattura alla schiena ed è tuttora ricoverata.

Il fidanzato ascoltato dalla polizia maltese

Secondo quanto riportato dal Times of Malta, e rilanciato da diverse testate italiane, la polizia maltese starebbe indagando per il reato di violenza domestica. A indirizzare verso questa pista sono state le parole di Claudia Chessa, riferite dal padre della ragazza.

“Non mi sono buttata, stavo scappando dall’aggressione del mio fidanzato e l’unico modo era buttarmi dal balcone”, avrebbe detto la giovane di Arzachena. Il quotidiano maltese, tuttavia, specifica che la polizia non esclude nessuna ipotesi, compresa quella del gesto volontario o della caduta accidentale.

Il fidanzato di Chessa è stato ascoltato dalle forze dell’ordine e poi ha fatto ritorno in Italia.

Il litigio e poi la caduta di Claudia Chessa

Al momento non è ancora chiaro se Claudia Chessa abbia intenzione di sporgere denuncia per l’accaduto. Come riportato dai quotidiani locali, il fidanzato sarebbe stato tra i primi ad accorrere in strada per prestare soccorso dopo la caduta.

Il litigio tra i due ci sarebbe stato, come accertato dalle indagini condotte dalle forze dell’ordine. La vicenda di Claudia Chessa viene seguita anche dall’ambasciata italiana a Malta.

In questo momento insieme a lei in ospedale c’è la sorella, visto che il padre è dovuto rientrare in Sardegna per un lutto familiare.