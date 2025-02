Classifica Sanremo 2025 della prima serata: ci sono Giorgia, Achille Lauro, Cristicchi, Brunori e Lucio Corsi

L’attesa prima serata del Festival di Sanremo 2025 è arrivata e tutto è filato liscio. Carlo Conti è stato di parola. Nonostante si siano esibiti tutti e 29 i big in gara, all’1.15 circa il conduttore toscano, dopo aver dato la classifica ‘randomica’ dei primi 5 cantanti, ha ceduto la linea al DopoFestival. Ecco la top 5: Brunori, Giorgia, Simone Cristicchi, Achille Lauro e, a sorpresa, Lucio Corsi. Il direttore artistico, prima di chiudere, ha anche voluto salutare Emis Killa.

Sanremo 2025, la classifica dei primi 5 e il saluto a Emis Killa

In chiusura di serata Carlo Conti ha annunciato la classifica provvisoria dei primi 5 (voto della sala stampa e in ordine sparso).

Ecco i nomi:

Brunori Sas

Giorgia

Simone Cristicchi

Achille Lauro

Lucio Corsi

Fonte foto: ANSA Carlo Conti

Come previsto dal regolamento, non si conoscono le loro posizioni.

Carlo Conti, inoltre, ha dedicato un pensiero a Emis Killa: “Un saluto a Emis Killa che si è ritirato dalla gara e sarebbe stato il 30esimo cantante in gara”.

Come è noto il rapper avrebbe dovuto portare sul palco il brano Demoni, ma ha scelto di ritirarsi.

Il cantante ha optato per non prendere parte alla kermesse dopo aver appreso di essere indagato dalla procura di Milano per associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta Doppia curva sulla criminalità organizzata legata al tifo milanese.

Le critiche del pubblico

Molti utenti, via social, hanno criticato la prima serata del Festival, considerandola troppo “lineare” e “piatta”.

Di fatto tutto è filato liscio, forse troppo: ci si aspettava più ‘intrattenimento‘, invece Conti è stato di parola (anche in questo, pure troppo) ed è andato veloce come un treno, chiudendo circa all’1.15. Risultato? Pochi guizzi extra esibizioni. Con Amadeus e Fiorello la musica (non quella dei big in gara) era ben diversa.

Tony Effe ‘ripulito’

Uno dei cantanti più attesi era Tony Effe. A colpire il fatto che si sia presentato sull’Ariston in versione ‘ripulita‘, nel vero senso della parola.

Il rapper romano, grazie al make up, è apparso senza alcun tatuaggio. Quelli in viso sono stati appunto coperti dal trucco, quelli che ha alle mani sono stati celati dai guanti. Del rapper ribelle nemmeno l’ombra.

Fedez con le lenti nere

Anche Fedez è stato protagonista di un’esibizione senza sussulti per quel che riguarda il lato ‘polemiche’. A parte aver generato un po’ di chiacchiericcio per la scelta delle lenti nere agli occhi, l’ex marito di Chiara Ferragni si è presentato con un abito scuro.

Ha intonato ‘Battito’, brano dal ritmo serrato e abbastanza coinvolgente. Poi un rapidissimo saluto a Conti e a Gerry Scotti e il congedo dall’Ariston. Chi si aspettava fuoco e fiamme sul fronte ‘gossip’ è rimasto deluso.