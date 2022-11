Classifica Eduscopio scuole superiori: ecco quali sono i migliori istituti italiani città per città

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La Fondazione Agnelli ha pubblicato l’aggiornamento 2022 della classifica Eduscopio delle migliori scuole superiori italiane. Si tratta di una ricerca che mette a confronto gli istituti delle varie città in modo da facilitare la scelta degli studenti e delle loro famiglie. Inoltre, Eduscopio è anche uno strumento utile per i presidi delle scuole, che possono così verificare l’andamento degli ex studenti una volta diplomati.

Come funziona la classifica Eduscopio per le scuole superiori

Il portale Eduscopio.it permette agli utenti di verificare le performance degli istituti a seconda degli indirizzi e di cosa uno studente vuole fare dopo il diploma, se continuare gli studi o cercare un lavoro. Il portale Eduscopio è nato nel 2014, è gratuito e dal suo lancio ha registrato 2,4 milioni di utenti unici e 11,6 milioni di pagine viste.

Per l’aggiornamento 2022 sono stati analizzati i dati di poco meno di 1,3 milioni di studenti diplomati negli anni che vanno dal 2017 al 2019. Nel dettaglio, gli esperti hanno valutato il rendimento dei diplomati al primo anno di università, il tasso di occupazione e la coerenza riscontrata tra studio e lavoro (per istituti tecnici e professionali).

Eduscopio: le migliori scuole superiori di Milano

In termini assoluti, nella categoria licei, il punteggio più alto è stato ottenuto dal liceo scientifico Nervi di Morbegno (Sondrio). Ecco invece i risultati nelle più importanti città italiane. A Milano il Sacro Cuore è il migliore tra i licei classici mentre fra gli scientifici guidano il Leonardo e il Volta.

Nel capoluogo lombardo la Civica Manzoni guida la classifica dei linguistici mentre per le scienze umane è primo il Virgilio. Il Manzoni è primo tra gli istituti tecnici economici mentre tra i tecnici tecnologici guida il Giulio Natta. Considerando gli sbocchi lavorativi i migliori istituti tecnici di Milano sono il Regina Mundi e l’Enrico Mattei di San Donato.

Le migliori scuole superiori di Roma secondo Eduscopio

A Roma il miglior liceo classico è il Giulio Cesare, che recupera dieci posizioni dallo scorso anno, mentre per la categoria licei scientifici si conferma in testa il Righi. Il Renzo Levi è il miglior liceo linguistico della Capitale e il Giordano Bruno vince per le scienze umane. Guardando agli istituti tecnici, i migliori per sbocchi universitari sono il Livia Bottardi e il Boaga, per cercare lavoro guida la classifica il Croce Aleramo.

Fonte foto: ANSA Il Giulio Cesare ha conquistato il primo posto tra i licei classici di Roma

La situazione nelle altre città italiane

Ecco invece una rapida carrellata dei migliori istituti superiori delle altre città italiane (la mappa completa è consultabile su Eduscopio.it).

Torino: Massimo D’Azzeglio (classico), Galileo Ferraris (scientifico), Curie (istituto tecnico economico sbocco universitario), Sella Aalto Lagrange (istituto tecnologico sbocco universitario).

Bologna: Galvani (classico), Copernico (scientifico), Galvani (linguistico), Keynes (tecnico economico per sbocchi lavorativi), Majorana (tecnologico sbocchi lavorativi).

Napoli: Sannazaro (classico), Mercalli (scientifico), Benincasa (linguistico), Modigliani (tecnico economico sbocchi lavorativi), Santa Maria (tecnologico sbocchi lavorativi).