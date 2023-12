Classifica città italiane 2023 per qualità della vita: in testa Udine, l'ultima è Foggia. Qual è la più ricca

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Da Udine a Foggia, l’Italia in una classifica. Nella classifica annuale della qualità della vita la città friulana supera tutti guadagnando 11 posizioni rispetto allo scorso anno, mentre quella pugliese finisce ultima.

La classifica della qualità della vita

Il ‘Sole 24 Ore’ ha pubblicato la propria ricerca annuale sulla qualità della vita nelle province italiane. Si classifica prima Udine, con un miglioramento di 11 posizioni rispetto allo scorso anno, seguita da Bologna. La peggiore è Foggia, che ne perde invece tre.

Udine non è la provincia a guadagnare più posizioni. Quel primato spetta a Isernia con 24 posti (82esima), seguita da Fermo con 23 e Macerata con 22. Il peggioramento più rapido è quello di Siena, che perde 26 posizioni, seguita da Genova e Grosseto.

Fonte foto: 123RF Una vista di Bologna, primo capoluogo di regione per qualità della vita

Tra le grandi città e le loro aree metropolitane, Firenze scende al sesto posto, Milano rimane all’ottavo posto, Roma e Torino al 34esimo e 35esimo rispettivamente. Palermo si ritrova invece alla 95esima posizione, mentre Napoli è terzultima alla 105esima.

Quali sono le province più ricche d’Italia

A corredare la qualità della vita, i dati del ‘Sole 24 Ore’ sono scorporati anche per ricchezza e consumi. In questa sezione la provincia migliore è Monza e Brianza, seguita da Aosta. Sul fondo troviamo Crotone, con Napoli al penultimo posto.

Milano soffre un calo molto deciso in questa sezione, scendendo al 20esimo posto perdendo 16 posizioni. Firenze è subito dietro al 21esimo, mentre per trovare Roma bisogna scendere al 57esimo. Palermo e come detto Napoli sono verso il fondo della classifica, con il capoluogo siciliano alla 104esima posizione.

Fermo, Aosta e Prato sono le tre provincie che hanno migliorato di più le loro posizioni in questa parte della classifica, seguita da una città del sud, Reggio Calabria, che rimane però 88esima. Il 2023 si conferma un anno difficile per Genova, che invece perde 29 posizioni.

Gli altri dati, dai depositi bancari al Reddito di cittadinanza

I dati economici scendono poi nei dettagli. Milano è la provincia che crea più valore aggiunto per abitante, 58mila euro. È invece Bolzano quella in cui le famiglie depositano più soldi in banca, con una media di 28mila euro.

Sempre quella del capoluogo altoatesino è la provincia con il minor numero di famiglie a reddito molto basso, inferiore a 7mila euro. Napoli e Palermo invece sono quelle dove ci sono più percettori di Reddito di cittadinanza.

La classifica generale della Qualità della vita 2024

La tabella semplificata della classifica stilata dal Sole24ore

Pos Provincia Variaz 23 vs 22 ▲ ▼ 1 Udine +11 ▲ 2 Bologna -1 ▼ 3 Trento +2 ▲ 4 Aosta +2 ▲ 5 Bergamo +9 ▲ 6 Firenze -3 ▼ 7 Modena +10 ▲ 8 Milano – ▲ 9 Monza-Brianza +14 ▲ 10 Verona +6 ▲ 11 Parma -2 ▼ 12 Trieste -5 ▼ 13 Bolzano -11 ▼ 14 Pordenone +12 ▲ 15 Brescia +7 ▲ 16 Reggio Emilia -3 ▼ 17 Como +16 ▲ 18 Cremona -7 ▼ 19 Padova +10 ▲ 20 Treviso 1 ▲ 21 Pisa -11 ▼ 22 Vicenza +16 ▲ 23 Cagliari -5 ▼ 24 Ancona +4 ▲ 25 Pesaro e Urbino – ▲ 26 Piacenza -2 ▼ 27 Ascoli Piceno +15 ▲ 28 Gorizia -9 ▼ 29 Sondrio -14 ▼ 30 Siena -26 ▼ 31 Prato +14 ▲ 32 Venezia -12 ▼ 33 Varese +10 ▲ 34 Ravenna -4 ▼ 35 Roma -4 ▼ 36 Torino +4 ▲ 37 Macerata +22 ▲ 38 Lecco -6 ▼ 39 Cuneo -3 ▼ 40 Forlì-Cesena -6 ▼ 41 Pescara +3 ▲ 42 Novara -3 ▼ 43 Pavia +19 ▲ 44 Belluno -9 ▼ 45 Arezzo -8 ▼ 46 Mantova +12 ▲ 47 Genova -20 ▼ 48 Lodi +1 ▲ 49 Perugia -8 ▼ 50 Fermo +23 ▲ 51 Rimini -5 ▼ 52 Biella +13 ▲ 53 Verbano-Cusio-Ossola -3 ▼ 54 L’Aquila +9 ▲ 55 Asti – ▲ 56 Vercelli – ▲ 57 La Spezia -9 ▼ 58 Teramo +10 ▲ 59 Savona -6 ▼ 60 Ferrara -9 ▼ 61 Chieti +14 ▲ 62 Terni -8 ▲ 63 Lucca -16 ▼ 64 Pistoia – ▲ 65 Oristano +5 ▲ 66 Livorno -14 ▼ 67 Nuoro +7 ▲ 68 Rovigo +9 ▲ 69 Bari -3 ▼ 70 Alessandria +1 ▲ 71 Lecce +7 ▲ 72 Massa-Carrara -12 ▼ 73 Rieti -6 ▼ 74 Grosseto -17 ▼ 75 Viterbo -14 ▼ 76 Campobasso +5 ▲ 77 Sassari -8 ▼ 78 Benevento +4 ▲ 79 Avellino +5 ▲ 80 Frosinone -1 ▼ 81 Imperia -9 ▼ 82 Isernia +24 ▲ 83 Potenza +11 ▲ 84 Matera -8 ▼ 85 Barletta-Andria-Trani -2 ▼ 86 Ragusa -1 ▼ 87 Latina -7 ▼ 88 Salerno +9 ▲ 89 Messina – ▲ 90 Enna +10 ▲ 91 Catanzaro +5 ▲ 92 Catania -1 ▼ 93 Sud Sardegna -6 ▼ 94 Agrigento -8 ▼ 95 Palermo -7 ▼ 96 Vibo Valentia +7 ▲ 97 Taranto +4 ▲ 98 Caserta +1 ▲ 99 Trapani -6 ▼ 100 Brindisi -8 ▼ 101 Reggio Calabria +1 ▲ 102 Cosenza -7 ▼ 103 Crotone +4 ▲ 104 Siracusa -14 ▲ 105 Napoli -7 ▼ 106 Caltanissetta -1 ▼ 107 Foggia -3 ▼