Clamorosa gaffe del ministro Lollobrigida al Senato: "Per fortuna la siccità ha colpito il Sud e la Sicilia"

Nuova, ennesima gaffe del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del governo Meloni, Francesco Lollobrigida, che durante il Question time al Senato ha detto che “per fortuna quest’anno la siccità ha colpito alcune zone del Sud e la Sicilia in particolare”. Il Pd insorge e chiede le dimissioni.

Il Question time al Senato

Nella giornata di ieri – giovedì 9 maggio 2024 – si è tenuto al Senato il Question time, al quale ha partecipato anche il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Il ministro Lollobrigida, cognato della premier Giorgia Meloni, è intervenuto nel corso dell’interrogazione a firma del senatore leghista Giorgio Maria Bergesio, che riguardava i danni da stress idrico sul comparto vitivinicolo italiano.

Fonte foto: ANSA Francesco Lollobrigida durante il Question time in Senato, prima della gaffe: il ministro ha detto che “per fortuna” quest’anno la siccità ha colpito maggiormente il Sud e la Sicilia

Francesco Lollobrigida ha quindi preso la parola sul tema, riuscendo però nel giro di poco tempo a fare una gaffe che ha fatto infuriare le opposizioni.

La gaffe sulla siccità al Sud e in Sicilia

“Per fortuna quest’anno la siccità ha colpito alcune zone del Sud e la Sicilia in particolare – ha detto il ministro Lollobrigida, che poi ha continuato – E per fortuna molto meno le zone dalle quali lei proviene, ma che producono un valore del vino eccezionalmente rilevante”.

Lollobrigida ha poi continuato il suo discorso sul tema dello stress idrico, ma la minoranza è insorta, ritenendo offensive le parole del ministro, le quali sembrano voler marcare una sorta di differenza tra il Nord e il sud del Paese, come ci fosse un’Italia di serie A e una di serie B.

Prontamente però, il ministro si è scusato con un post sui social: “Se ci fosse qualcuno che si è sentito offeso dal mio evidente lapsus durante il Question Time vorrei chieder scusa. Agli sciacalli, che stanno provando a farne un caso, suggerisco invece di usare il proprio intelletto un pochino meglio, magari per informarsi su quello che il Governo Meloni ha fatto e sta facendo per risolvere questo enorme problema”.

L’attacco delle opposizioni al ministro Lollobrigida

All’attacco del ministro è però andato, in primis, Anthony Barbagallo, segretario del Pd Sicilia: “Come se non non bastasse il progetto di autonomia differenziata per spaccare il Paese voluto dal governo Meloni ecco Lollobrigida affermare che la siccità quest’anno colpirà per fortuna di più il Sud”.

“È un’affermazione deplorevole e offensiva – ha poi proseguito Barbagallo, come riportato da La Sicilia – di cui un ministro della Repubblica si dovrebbe quanto meno vergognare”. Sulla stessa linea anche il M5S, che sottolinea invece l’incapacità continuamente dimostrata dai rappresentanti del Governo.

La risposta del ministro Lollobrigida agli attacchi dopo la gaffe

A prendere le difese del ministro ci ha però pensato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, per il quale “Lollobrigida voleva dire per sfortuna […] non si può fare l’esegesi di ogni parola. Se io dico ‘per fortuna ha colpito solo la Sicilia’ non vuol dire che sono contento che ha colpito la Sicilia. Sono certo che lui volesse dire che c’è andata male perché ha colpito la Sicilia, ma che poteva andare peggio se avesse colpito tutto il resto dell’Italia”.