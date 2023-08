Cittadini statunitensi lasciano Minsk, l'allarme dell’ambasciata USA su X: “Non viaggiate in Bielorussia”

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

L’ambasciata statunitense a Minsk ha pubblicato un avviso nel quale invita i connazionali a lasciare immediatamente il Paese. Nello stesso avviso aumenta il livello di allarme per i viaggi a quattro, ovvero il livello massimo che raccomanda di non volare verso il Paese. I motivi sono all’apparenza generici e fanno riferimento alla collaborazione di Minsk con Mosca nel conflitto ucraino, fino all’uso arbitrario delle leggi locali con il rischio di detenzione.

L’allarme dell’ambasciata

Il sito dell’ambasciata statunitense si è tinta di rosso, ovvero il colore che segnala il livello massimo di allerta per i viaggi. Con questo lancia l’allerta ai cittadini residenti in Bielorussia (dove è stato ospitato il leader della Wagner) e quelli che hanno intenzione di viaggiare verso il Paese.

Tra le informazioni si può leggere che il governo lituano il 18 agosto ha chiuso due valichi di frontiera con la Bielorussia a Tverecius / Vidzy e Sumskas / Losha. I governi della Polonia e della Lituania hanno dichiarato che altre chiusure sono possibili.

Alert for U.S. citizens: The Lithuanian government on August 18 closed border crossings with Belarus at Tverecius/Vidzy and Sumskas/Losha. Other border crossings remain open. Do not travel to Belarus. U.S. citizens in Belarus should depart immediately.https://t.co/kiZs4rkmQw — U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) August 21, 2023

Abbandono della Bielorussia

Ai cittadini statunitensi l’ambasciata richiede di partire in tempi rapidi. Sugli avvisi si legge: “I cittadini statunitensi in Bielorussia dovrebbero partire immediatamente”. Per poter uscire dal Paese viene consigliato di usare un volo aereo o i valichi di frontiera ancora aperti.

Restano aperti i valichi a Lavoriskes / Kotlova, Medininkai / Kamenny, Raigardas / Privalka e Salcininkai / Beniakon.

Non viaggiare

L’ambasciata degli Stati Uniti in Bielorussia scrive che il livello di sicurezza per i viaggi è pari a quattro, ovvero “Non viaggiare” verso il Paese. Non è un divieto al momento, ma un consiglio. Per questo è possibile viaggiare, ma con alcune precauzioni.

Se si decide di viaggiare in Bielorussia l’ambasciata USA consiglia di avere un piano di emergenza in caso di necessità. Per questo è necessario avere sempre con sé un documento (visto o passaporto), monitorare i media locali e quelli dell’ambasciata. Inoltre per ricevere avvisi e semplificare la propria geolocalizzazione in caso di emergenza è necessario iscriversi allo Smart Traveller Enrollment Program (STEP).