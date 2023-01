Cittadella, autista di scuolabus si schianta contro un pullman e muore: fatale un malore alla guida

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Incidente mortale a Cittadella, in provincia di Padova, alle prime ore della mattina di mercoledì 25 gennaio. La vittima è l’autista di uno scuolabus, che mentre viaggiava è andato a sbattere contro un pullman. L’uomo aveva 63 anni: secondo quanto emerso dagli accertamenti è stato colto da un improvviso malore alla guida.

Scontro scuolabus-pullman: la dinamica dell’incidente

La tragedia si è verificata in via Ca’ Moro intorno alle 8. Sul posto la Polizia locale, il personale del 118 e i Vigili del fuoco. Secondo quanto ricostruito dagli agenti lo scuolabus ha invaso la corsia opposta percorsa in quell’istante da un pullman con a bordo due persone.

Il conducente ha provato a suonare il clacson nel tentativo di far riprendere la direzione corretta al mezzo dedicato al trasporto scolastico. Ma la sua corsa non si è arrestata, culminando così in un frontale.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il comune di Cittadella in provincia di Padova, teatro del tragico incidente

Per l’autista dello scuolabus, colpito da un malore fatale, non c’è stato nulla da fare: i disperati tentativi dei sanitari di rianimarlo si sono rivelati vani.

Poteva essere una strage

Come reso noto da ‘Padova Oggi’ sulla base degli accertamenti della Polizia locale, se il 63enne si fosse sentito male qualche minuto prima il bilancio dell’incidente sarebbe potuto essere decisamente più grave.

Lo scuolabus aveva infatti appena accompagnato gli alunni in una scuola della frazione di Cittadella: al momento dello scontro non trasportava fortunatamente alcun passeggero. Solo tanto spavento invece per l’autista del pullman e le due persone a bordo: nessuno di loro è in pericolo di vita.

Disagi al traffico

A seguito della tragedia il tratto di strada in cui i due mezzi si sono schiantati è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia dall’Anas e dalle forze dell’ordine per consentire le operazioni del caso.

La viabilità è andata in tilt per diverse ore. La circolazione sarebbe stata ripristinata solo verso le 12.