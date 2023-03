Cisterna di gas si ribalta in galleria a Mormanno sull'A2: traffico in tilt per l'incidente tra mezzi pesanti

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Nella tarda mattinata di giovedì 9 marzo, un incidente avvenuto lungo l’A2 “Autostrada del Meiterraneo”, nel territorio comunale di Mormanno, in provincia di Cosenza, ha causato il ribaltamento di una cisterna che trasportava gas e la conseguente chiusura dell’intera tratta stradale.

L’incidente a Mormanno

L’incidente ha avuto luogo dopo le 11 di mattino di giovedì 9 marzo, in una tratta stradale compresa nel territorio del comune di Mormanno, centro di neanche 3mila anime in provincia di Cosenza, in Calabria.

A causa di un incidente avvenuto nella galleria “Colle Trodo”, lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, il traffico è stato inizialmente bloccato tra lo svincolo Campotenese e lo svincolo Mormanno-Scalea, in direzione Fisciano.

La zona della provincia di Cosenza dove si trova Mormanno, il comune nel quale è avvenuto l'incidente che ha causato il ribaltamento della cisterna

A causare il blocco al traffico è stato un incidente avvenuto tra due mezzi pesanti, che ha causato il ribaltamento di una cisterna che trasportava gas.

L’arrivo dei soccorsi

La dinamica del sinistro è ancora tutta da verificare, ma dai primi accertamenti pare che l’autocisterna che trasportava gas si sia ribaltata in seguito allo scontro in galleria avvenuto con un altro mezzo pesante.

Ferito uno dei due autisti, trasportato in elisoccorso all’ospedale “SS. Annunziata” di Cosenza, dove verrà sottoposto agli accertamenti necessari.

In seguito all’incidente sono giusti sul luogo dell’impatto le Forze dell’Ordine, il personale ANAS, quello sanitario e i Vigili del Fuoco, impegnati a gestire la viabilità sulla tratta.

Svincolo bloccato e tratta chiusa

In seguito all’incidente, il traffico è stato inizialmente bloccato sulla tratta, salvo poi venir completamente chiuso, poco dopo le ore 14.

La comunicazione ufficiale parla di “Tratto chiuso causa incidente con mezzi pesanti al km. 165+000 tra cui un veicolo coinvolto che trasporta merci pericolose allo stato gassoso tra Svincolo Mormanno-Scalea e Svincolo Laino Borgo in direzione Allacciamento Fisciano – A30-RA02”.

Al momento, in attesa di riuscire a liberare la tratta e ripristinare la normale circolazione, i veicoli vengono deviati allo svincolo di Mormanno con rientro in A2 allo svincolo di Laino Borgo.