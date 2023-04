Ciro Immobile resta in ospedale con la figlia dopo l'incidente: è ancora ricoverata per una lesione al fegato

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Ciro Immobile è ancora in ospedale. I medici hanno voluto tenerlo in osservazione, dopo il brutto incidente d’auto che lo ha coinvolto, avvenuto domenica 16 aprile a Roma, in zona Ponte Matteotti. A bordo c’erano anche le due figlie del centravanti della Lazio.

La dinamica dell’incidente

Domenica 16 aprile, in zona Ponte Matteotti a Roma, il suv di Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha impattato contro un tram.

Nello scontro sono rimasti lievemente feriti sia il calciatore che le due figlie, che viaggiavano con lui, mentre l’auto è stata gravemente danneggiata.

Fonte foto: ANSA Il tram colpito dall’auto di Immobile, trainato in deposito

Il conducente del tram è rimasto lievemente ferito, così come anche otto passeggeri. Tutti, tranne una donna che ha riportato una frattura ad un braccio, sono stati dimessi dall’ospedale con una prognosi di 7 giorni.

Secondo quanto riportato dallo stesso Immobile, il mezzo pubblico sarebbe passato con il semaforo rosso all’incrocio. Circostanza che il manovratore che conduceva il tram ha negato.

Come stanno Immobile e le figlie

L’impatto è stato piuttosto violento e Ciro Immobile avrebbe riportato un trauma distorsivo alla colonna vertebrale e una frattura composta alla XI costola.

I medici hanno preferito tenerlo in osservazione in ospedale per una notte, oltre a consigliare dieci giorni di riposo. L’attaccante dovrebbe recuperare per la sfida con l’Inter del 30 aprile.

Delle due figlie, la più piccola, Giorgia, è quella che ha avuto meno conseguenze dall’incidente ed è stata già dimessa dall’ospedale.

La sorella più grande, Michela, invece è ancora all’ospedale Bambino Gesù a causa di una piccola lesione al fegato, che i medici vorrebbero tenere sotto controllo.

Le parole di Lotito

La dinamica di quanto accaduto non è ancora stata del tutto chiarita. Immobile ha detto di ricordare solo il forte impatto, mentre il manovratore del tram 19 avrebbe dichiarato che il Defender del calciatore viaggiava ad alta velocità.

L’avvocato di Ciro Immobile Erdis Doraci ha dichiarato che il calciatore confida nelle autorità che stanno accertando l’accaduto.

Anche il presidente della Lazio Claudio Lotito ha tenuto a far sentire la propria vicinanza all’attaccante: “Siamo con lui, ci auguriamo che torni presto e faremo di tutto per fargli avere la massima serenità per pensare alla sua salute e a quella delle sue figlie”.