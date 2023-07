Ciro Immobile è stato denunciato per lesioni stradali dall'autista del tram: nuovi risvolti sull'incidente

Ciro Immobile è stato denunciato per lesioni stradali dal conducente del tram, V.M., 56 anni. Lo rivela Il Messaggero. La vicenda dell’incidente avvenuto in piazza delle Cinque Giornate il 16 aprile scorso alle 8 del mattino potrebbe quindi avere degli strascichi in tribunale e non concludersi con un accordo tra assicurazioni.

La denuncia contro il calciatore della Lazio

Per la polizia locale l’indagine sullo scontro tra il suv di Immobile e il tram 19 si è chiusa con un nulla di fatto in quanto, dopo gli accertamenti svolti, appare impossibile chiarire con precisione la responsabilità del sinistro.

A distanza di quattro mesi dal fatto, è però spuntata la denuncia per lesioni stradali contro il calciatore della Lazio. A presentarla il conducente del tram.

Fonte foto: ANSA L’auto distrutta di Immobile

Il 56enne, dopo il sinistro, era stato medicato al policlinico Umberto I con una prognosi di sette giorni. L’uomo, però, sostiene che i problemi fisici causati dall’incidente si sono protratti per molto più tempo. E infatti alla denuncia, presentata nei giorni scorsi, sono stati allegati referti medici per circa tre mesi e mezzo.

La versione contrastante

Immobile e il tranviere hanno fornito versioni contrastanti sull’incidente. Entrambi hanno sostenuto di essere passati con il verde. Il giocatore subito dopo il sinistro aveva dichiarato di essere sicuro di aver rispettato il codice della strada: “Il mio semaforo era verde e non mi sono distratto, altrimenti non sarei riuscito a sterzare frenando immediatamente”.

Anche il conducente Atac, ascoltato due volte dai vigili, ha dichiarato di non aver commesso alcun errore: “Ricordo di aver superato il semaforo col verde e l’auto che sopraggiungeva a grande velocità”.

I testimoni

La versione del tranviere a grandi linee è stata confermata anche dai passeggeri del 19, ascoltati per le indagini in qualità di testimoni. Altri tre testimoni si erano presentati con una memoria scritta, a distanza di due giorni dall’incidente, alla sede dei vigili del gruppo Prati, confermando in parte il racconto del calciatore della Lazio. Ma è stato impossibile accertare la loro presenza sul posto la mattina dello scontro.

Sembrava che la vicenda si dovesse chiudere con un accordo tra assicurazioni senza colpevoli. Ora c’è il rischio che si vada in tribunale.