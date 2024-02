Ciro Gargiulo morto in ospedale ucciso a colpi di fucile a Lettere vicino Napoli: era un pregiudicato

Sangue in campagna. Un uomo è stato ucciso a colpi di fucile la mattina di lunedì 19 febbraio a Lettere, in provincia di Napoli. Inutili i soccorsi, Ciro Gargiulo – pregiudicato – è morto all’ospedale di Castellammare di Stabia, dove era stato portato dal figlio. Indagini dei carabinieri in corso per omicidio.

Uomo ucciso a colpi di fucile

Ciro Gargiulo sarebbe stato colpito dai proiettili in via San Giorgio, tra i comuni di Lettere e Casola, secondo quanto riferito dall’agenzia LaPresse.

L’uomo sarebbe morto in ospedale a Castellammare di Stabia, dove era stato portato dal figlio.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui sarebbe stato colpito il 61enne, nelle campagne tra Lettere e Casola di Napoli

Indagini in corso per omicidio

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Castellammare di Stabia, che si sono presentati in pronto soccorso su segnalazione dei medici.

I militari sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quello che sembrerebbe essere un omicidio.

Chi era Ciro Gargiulo

Secondo quanto riferito da Il Mattino, Ciro Gargiulo – detto ‘o Biondo – era un 61enne noto alle forze dell’ordine in quanto pregiudicato con precedenti per droga.

L’agguato sembrerebbe di stampo camorristico.