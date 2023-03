Circondato da una gang e infilzato con una spada a Guidonia: 35enne ricoverato in ospedale dopo l'aggressione

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Inquietante aggressione a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, dove un 35enne è stato ferito a colpi di spada. L’episodio è accaduto nella tarda serata di sabato 11 marzo nel quartiere Pichini, alla periferia della città. La vittima ha raccontato di essere stata circondata da un branco di giovani e di essere stato ferito ripetutamente con una spada. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia. La vittima è stata ricoverata in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

Circondato da 6 persone e ferito con una spada a Guidonia

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Il 35enne è stato circondato da almeno 6 persone, poi fuggite a bordo di un’auto.

Almeno tre i fendenti che hanno raggiunto il 35enne, rimasto ferito alla spalla, al braccio e all’avambraccio. L’uomo, aggredito in via Giotto, è stato immediatamente soccorso proprio dalle persone che avevano assistito all’aggressione.

Aggressione a colpi di spada a Guidonia, come sta la vittima

Poco dopo il 35enne è stato trasferito presso l’ospedale di Monterotondo da un’ambulanza del 118. Successivamente è scattato il trasferimento all’ospedale Sant’Andrea di Roma, dove è attualmente ricoverato.

Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Sulla vicenda sono in corso le indagini degli agenti del commissariato di polizia di Tivoli.

Ancora ignote le cause dell’aggressione avvenuta sabato sera nel quartiere Pichini di Guidonia, ma la caccia alla gang è aperta.