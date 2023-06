Circolo Arci di Arcore organizza la festa per la morte di Silvio Berlusconi: polemica sui social

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’Italia è in lutto per la morte dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ma il dolore è ancora più sentito ad Arcore, cittadina della Brianza in cui Berlusconi vive da anni. Il fondatore di Forza Italia è sicuramente il cittadino più illustre di Arcore, ma nel piccolo centro lombardo qualcuno ha apertamente mostrato la propria gioia per la morte di Berlusconi. Il circolo “Arciblob” di Arcore ha organizzato una vera e propria festa.

Polemica sulla pagina social di “Arciblob”

Ovviamente la cosa ha scatenato aspre polemiche e molte censure, non solo ad Arcore. Sulla pagina social del circolo si è scatenata la polemica dopo la pubblicazione della locandina sulla macabra iniziativa del circolo “Arciblob” di Arcore.

La festa, dal titolo DI-PARTY-TO, è in programma lunedì 12 giugno ed è, come si intuisce, un party a tema sulla morte di Silvio Berlusconi.

Una spilletta per i primi cento partecipanti

Nel manifesto, che mostra uno dei nani di Biancaneve con le fattezze di Berlusconi, si legge “entra con noi nella storia, passa per l’ultimo grande evento targato Silvio”.

Ancora più fuori luogo la promessa di una spilletta commemorativa in omaggio per i primi 100 che si presenteranno alla serata che prevede “piscina, musica, brindisi all night long”.

Tra i commenti sotto il post prevalgono quelli di censura dell’iniziativa del circolo, anche se non mancano coloro che rincarano la dose di offese.

Cori di scherno davanti all’ingresso di Villa San Martino

Tra chi fa notare che “con questa ostentazione avete oltrepassato la linea di confine tra dissacrante-goliardico e degradante”, altri invece invitano a “fare una festa più grande del 2013 quando è morta la Thatcher”.

Il circolo “Arciblob” si trova a circa un chilometro di distanza da Villa San Martino, residenza di Silvio Berlusconi.

E secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sempre ad Arcore, alcune ore dopo la notizia del decesso, alcuni ragazzi sarebbero passati in auto davanti all’ingresso della villa mostrando un tricolore e intonando cori di scherno.