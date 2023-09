Cinque indagati per la scomparsa di Kata a Firenze: chi sono e di cosa sono stati accusati dalla Procura

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

La mossa della Procura di Firenze. I pm toscani, sulle tracce di Kata dallo scorso 10 giugno, hanno iscritto nel registro degli indagati 5 persone per sequestro. Della bimba peruviana scomparsa non si hanno notizia da oltre 3 mesi.

Chi sono i 5 indagati

I 5 indagati per sequestro dalla Procura di Firenze sono tutti ex occupanti dell’ex hotel Astor.

L’iscrizione nel registro da parte dei pm, spiega la Procura, è un atto necessario per eseguire accertamenti tecnici irripetibili “volti ad accertare la presenza di materiale biologico o genetico e all’estrapolazione di eventuali profili del dna da borsoni, trolley e da rubinetti di stanze dell’hotel e alla loro successiva comparazione con quello della vittima”.

Fonte foto: ANSA I genitori di Kata, la bimba scomparsa a Firenze dal 10 giugno scorso

Fari su un borsone e due trolley

La Procura, inoltre, ha specificato che tre degli indagati sono stati ripresi dalle telecamere mentre uscivano dall’ex hotel proprio il 10 giugno, giorno della scomparsa di Kata, con un borsone e due trolley: bagagli che, per dimensioni, avrebbero potuto occultare la bambina.

Sia i trolley sia il borsone sarebbero stati usati da questi tre indagati anche il 17 giugno, in occasione dello sgombero dello stabile.

Gli altri due finiti sotto i fari della Procura sono “due occupanti di tre distinte stanze, nei cui rubinetti dei bagni sono state individuate tracce di presunta sostanza ematica l’11 giugno, in occasione delle perquisizioni effettuate il giorno successivo alla scomparsa di Kata”.

L’ultimo appello in tv della madre

Lo scorso 6 settembre Kathrina Alvarez, mamma di Kata, ha rotto il silenzio in tv, ospite di Pomeriggio Cinque.

Intervistata da Myrta Merlino, in quell’occasione la donna aveva dichiarato: “Non ho lo minima idea di dove sia finita Kata, l’unica cosa che sento è che mia figlia è ancora viva. So che non sta bene, so che soffre, ma so che in qualche modo lei è viva”.