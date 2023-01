Cina, tragico incidente alle porte di Nanchang: 17 morti e 22 feriti, la dinamica è sotto inchiesta

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un tragico incidente stradale ha sconvolto nella notte la Cina, già profondamente colpita dalla nuova ondata di Covid-19 che sta mettendo in ginocchio il Paese. Alle porte di Nanchang, nella provincia dello Jiangxi, sono 17 le persone morte e 22 quelle ferite dopo un grave scontro la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo un primo rilievo sembrerebbe che a morire siano state delle persone che si trovavano sul ciglio della strada per rendere omaggio a un parente deceduto.

Incidente in Cina, il tragico bilancio

L’incidente, secondo quanto riferito dai media locali tra cui il quotidiano Jimu News e Hubei Daily, è avvenuto nella notte tra sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023, all’inizio dell’esodo per il capodanno lunare. Per cause ancora da accertare, l’autista di un camion avrebbe perso il controllo del mezzo pesante andandosi a schiantare contro una tenda presente sul ciglio della strada.

A morire sono state 17 persone, 22 invece quelle ferite delle quali però non si conoscono le condizioni. All’arrivo delle autorità, chiamate da persone che hanno sentito chiaramente il frastuono dell’incidente, la scena era tragica. Nel giro di poche ore, dopo il blocco del traffico nella zona, la situazione è rientrata e le forze dell’ordine sono ora al lavoro per cercare di capire cosa sia successo.

La tenda funebre sul ciglio della strada

Secondo le prime ricostruzioni, fornite da alcuni testimoni che avrebbero assistito al sinistro, il camion uscito fuori strada avrebbe centrato in pieno una comitiva che si trovava sul ciglio della strada. A quanto pare si trattava di un gruppo di persone che avevano allestito una tenda funebre per rendere omaggio a un parente defunto.

Il gruppo, nelle prossime ore, si sarebbe dovuto spostare per partecipare alle esequie, ma nella notte il tragico incidente ha spezzato le loro vite.

Gli incidenti in Cina

Incidenti del genere, in Cina, non sono una novità, ma negli ultimi anni il governo ha messo in atto delle leggi stringenti riuscendo a ridurne la frequenza. Le normative, infatti, hanno permesso un controllo stringente su veicoli, conducenti e passeggeri che hanno portato negli ultimi anni a ridurre in maniera drastica il numero degli incidenti e delle vittime sulle strade.

Le luci dei riflettori oggi sono puntati sul grande esodo in vista del capodanno lunare in quanto, con la conclusione delle restrizioni Covid-19, saranno migliaia i cinesi in viaggio per raggiungere amici e parenti in gio per il Paese o, come nella maggior parte dei casi, ritornare a casa.