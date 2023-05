Ciclone tunisino in arrivo secondo le previsioni meteo: allerta in 3 regioni, risparmiata l'Emilia-Romagna

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

In arrivo un altro ciclone. Il maltempo non dà pace all’Italia: dopo la devastazione in Emilia-Romagna e nelle Marche, con una emergenza alluvione spaventosa, l’ennesimo vortice mediterraneo colpirà il nostro Paese. Lo farà accanendosi prevalentemente sul settore occidentale e sulle isole maggiori, dando un po’ di tregua alle zone della Romagna già martoriate. Ecco le previsioni del tempo per il terzo weekend di maggio, con 3 regioni in allerta.

Nuovo ciclone, in allerta 3 regioni: Piemonte, Calabria e Sicilia

Il ciclone partirà dalla Tunisia e risalirà verso il Sud Italia, dove diventerà più potente.

Attenzione particolare a Sicilia e Calabria che nel corso di sabato, secondo gli esperti di 3bMeteo, saranno investite da una severa ondata di maltempo con piogge e temporali anche di forte intensità.

Fonte foto: ANSA Le zone dell’Emilia-Romagna colpite dal maltempo: fiumi al posto delle strade

Il ciclone richiamerà venti forti, con Scirocco e Levante a tratti burrascoso: le raffiche potrebbero superare anche gli 80 chilometri orari, i mari potrebbero essere molto agitati.

Situazione delicata anche in Piemonte, con piogge e rovesci diffusi: la forte intensità dovrebbe attenuarsi solo da domenica sera.

Il ciclone risparmia l’Emilia-Romagna

La buona notizia è che il ciclone tunisino dovrebbe fortunatamente risparmiare le zone dell’Emilia-Romagna appena colpite dall’emergenza.

Ma attenzione: gli esperti meteo di Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’energia e l’ambiente) hanno disposto l’allerta rossa sul territorio romagnolo per la giornata di venerdì 19 maggio, durante la quale sono previsti ancora rovesci che proseguiranno, anche se con breve intensità, sabato 20 maggio. La situazione migliorerà domenica 21 maggio, con stabilità almeno fino a mercoledì 24.

Il meteo del weekend regione per regione

Ma come sarà il meteo nel weekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 19 maggio

Nord: piogge in intensificazione e diffusione su Nordovest ed Emilia occidentale; precipitazioni sporadiche su Triveneto e Romagna con locali schiarite. Temperature in calo a ovest, massime tra 16 e 21 gradi;

piogge in intensificazione e diffusione su Nordovest ed Emilia occidentale; precipitazioni sporadiche su Triveneto e Romagna con locali schiarite. Temperature in calo a ovest, massime tra 16 e 21 gradi; Centro: nubi in aumento da ovest con prime piogge sulla Toscana, in graduale estensione alle restanti regioni. Temperature stabili, massime tra 19 e 24 gradi;

nubi in aumento da ovest con prime piogge sulla Toscana, in graduale estensione alle restanti regioni. Temperature stabili, massime tra 19 e 24 gradi; Sud: sole prevalente, a esclusione della Sardegna dove sarà nuvoloso con rovesci e temporali. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 25 gradi, superiori in Sicilia.

Sabato 20 maggio

Nord: molte nubi con piogge diffuse al Nordovest, abbondanti su aree alpine del Piemonte; fenomeni più irregolari al Nordest con schiarite su Romagna e Friuli-VG. Temperature stabili, massime tra 16 e 21 gradi;

molte nubi con piogge diffuse al Nordovest, abbondanti su aree alpine del Piemonte; fenomeni più irregolari al Nordest con schiarite su Romagna e Friuli-VG. Temperature stabili, massime tra 16 e 21 gradi; Centro: nubi diffuse con piogge e rovesci sparsi, più intensi e frequenti sul versante tirrenico. Temperature in lieve calo, massime tra 18 e 23 gradi;

nubi diffuse con piogge e rovesci sparsi, più intensi e frequenti sul versante tirrenico. Temperature in lieve calo, massime tra 18 e 23 gradi; Sud: maltempo generale entro il pomeriggio con piogge e temporali; rischio intensi nubifragi su Sicilia e Calabria ionica. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi.

Domenica 21 maggio

Nord: ancora nubi e piogge sul Nordovest in particolare sul Piemonte; schiarite sul Nordest pur con locali acquazzoni. Temperature in aumento, massime tra 20 e 25 gradi;

ancora nubi e piogge sul Nordovest in particolare sul Piemonte; schiarite sul Nordest pur con locali acquazzoni. Temperature in aumento, massime tra 20 e 25 gradi; Centro: nuvoloso su versante tirrenico e Appennino con rovesci e temporali sparsi, maggiori schiarite sul versante adriatico. Temperature in lieve ripresa, massime tra 20 e 25 gradi;

nuvoloso su versante tirrenico e Appennino con rovesci e temporali sparsi, maggiori schiarite sul versante adriatico. Temperature in lieve ripresa, massime tra 20 e 25 gradi; Sud: ancora instabile con piogge e temporali sparsi su Sicilia, Sardegna e Calabria; fenomeni più sporadici altrove con schiarite. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi.