Ciclisti morti travolti da un'auto a Grosseto: al volante un anziano colpito da un malore

È drammatico il bilancio dei morti e dei feriti a causa di un’incidente avvenuto a Braccagni, periferia nord di Grosseto. Un anziano alla guida della sua auto ha travolto un gruppo di ciclisti a causa di un probabile malore: i morti confermati per ora sarebbero 4, tra cui il guidatore dell’auto.

Malore alla guida: anziano travolge gruppo di ciclisti

Stando alle prime informazioni riportate dal quotidiano locale La Nazione, attorno a mezzogiorno del 14 luglio 2022 si è verificato un terribile incidente alla periferia nord di Grosseto, in via Pupilli. Un uomo, successivamente identificato come un novantenne, sarebbe stato colto da un malore mentre era alla guida della sua auto, una Panda.

L’uomo avrebbe quindi travolto un gruppo di una ventina di ciclisti che stavano passando la giornata sulle due ruote. Secondo la ricostruzione, la Panda ha invaso l’altra corsia e colpito frontalmente il gruppo. Per questo il bilancio è particolarmente grave.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo dell’incidente

4 morti e numerosi feriti nell’incidente

La stessa fonte riporta infatti che al momento sarebbero 4 i morti confermati dall’incidente: 3 sarebbero ciclisti travolti dall’auto, l’ultimo il novantenne stesso colto da un malore – possibilmente un infarto. Alto anche il numero dei feriti: almeno 6, di cui uno tanto grave da richiedere il trasporto d’urgenza in elicottero all’ospedale di Siena.

I primi ciclisti del gruppo sarebbero riusciti a schivare la sopraggiungente auto, ma non ci sarebbe stato nulla da fare invece per quelli dietro del gruppo, composto in tutto da una ventina di amatori. Stando alle prime informazioni, tutta la comitiva proveniva da Massa Marittima ed era di ritorno a Grosseto. Il 90enne, invece, sarebbe originario della frazione di Montepascali.

I testimoni: “Mi sono voltata e c’era una strage”

Drammatico anche il racconto dei testimoni dell’incidente costato la vita a 4 persone: “Ero lì davanti, avevo un ciclista accanto e ho visto questa Panda che veniva sempre più in qua” ha detto una donna al Quotidiano Nazionale. Sulle prime, ha pensato dovesse scansare un ostacolo, poi la tragedia.

“Ho sentito un gran boato dietro, mi sono voltata e c’era una strage” ha proseguito la donna. La città di Grossetto è sotto shock, riferisce la fonte, tanto che il consiglio comunale è stato sospeso per permettere a chi di dovere di intervenire.