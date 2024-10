Ciclista trovato morto sulla statale Foggia - Lucera, forse investito senza essere soccorso: caccia all'uomo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un ciclista di 61 anni è morto sulla statale Foggia-Lucera. Il suo cadavere è stato trovato sulla strada nel corso della mattinata di martedì 29 ottobre poco distante dalla bici sulla quale viaggiava.

Statale Foggia – Lucera, ciclista trovato morto: indagini in corso

Secondo una prima ricostruzione, che si basa anche sulle condizioni del corpo, il ciclista sarebbe stato investito e travolto da un mezzo che poi avrebbe proseguito la sua corsa. Chi era al volante non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Per questo sarebbe già iniziata la caccia all’uomo.

Sono stati alcuni automobilisti in transito a notare il corpo senza vita e a chiamare i soccorsi, ma per il 61enne era ormai troppo tardi e non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno indagando.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il punto in cui si è verificato l’incidente

L’allarme lanciato dagli automobilisti e i soccorsi

Secondo quanto riferito da Foggia Today, il dramma è stato scoperto intorno alle ore 9, quando alcune persone alla guida dei loro mezzi hanno notato sul ciglio della strada – all’altezza del Mulino Sacco, ad una manciata di km dal centro federiciano – i rottami della biciletta incidentata e il corpo del 61enne riverso a terra.

Gli uomini del 118, ricevuta la segnalazione, si sono precipitati sul luogo della tragedia con una ambulanza, senza però poter far nulla se non constatare il decesso.

Pochi giorni fa la morte di un altro ciclista, l’ingegnere Francesco Caputo

L’incidente di Foggia arriva a distanza di pochi giorni da un altro dramma stradale relativo al settore del ciclismo. Martedì 22 ottobre si è spento Francesco Caputo, morto dopo 11 giorni di agonia in ospedale.

Era il ciclista 35enne che era stato colpito da una portiera mentre pedalava lungo via Superga, all’angolo con via Pietro Marocco, a Milano.

Caputo era un ingegnere biomedico, nato nel Salento. In particolare era originario di Lucugnano, frazione di Tricase (provincia di Lecce).

L’incidente si era verificato attorno alle 21 dell’11 ottobre. Il giovane era stato trasportato al San Carlo in condizioni gravissime. I sanitari lo avevano trovato in arresto cardio circolatorio.