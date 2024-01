Ciclista morto investito a Milano in viale Umbria: una tra la bici e l'auto sarebbe passata col rosso

Dramma a Milano. Un uomo di 37 anni è morto investito nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 gennaio mentre era in sella alla sua bici elettrica in viale Umbria, all’altezza di via Pistrucci. Alla guida dell‘auto che l’ha travolto a bordo strada c’era una 25enne, denunciata per omicidio stradale. Secondo i primi accertamenti, il semaforo era funzionante: uno dei due mezzi sarebbe passato con il rosso.

La dinamica dell’incidente in viale Umbria a Milano

Secondo quanto riferito da LaPresse, il 37enne stava percorrendo viale Umbria a Milano sulla sua bici elettrica quando sarebbe stato investito da un’auto, una Peugeot 206, intorno alle 2:30 della notte tra martedì 9 e mercoledì 10 gennaio.

Alla guida del veicolo, che proveniva dal senso di marcia opposto, quindi in direzione viale Piceno, una 25enne.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui è avvenuto l’incidente, all’incrocio tra viale Umbria e via Scipione Pistrucci, in zona porta Romana a Milano

Per cause ancora da accertare, l’auto avrebbe urtato frontalmente la bici all’altezza di via Scipione Pistrucci.

L’impatto e il semaforo rosso

Nell’impatto, il 37enne sarebbe caduto dalla bici perdendo il casco che indossava, subendo gravi traumi alla testa.

Sono in corso le indagini della Polizia locale di Milano: tra viale Umbria e via Scipione Pistrucci c’è un semaforo funzionante, ma in quella zona – secondo quanto appreso da LaPresse – non ci sarebbero telecamere di sorveglianza.

L’ipotesi è che una tra la bici e l’auto siano passate col rosso.

I soccorsi

La ragazza alla guida dell’auto si sarebbe fermata a prestare i primi soccorsi, ma invano.

Anche il personale del 118, intervenuto sul posto, non avrebbe potuto far altro che constatare il decesso.

A bordo del veicolo c’era anche un ragazzo di 22 anni: insieme alla conducente, anche lui è stato trasportato in codice verde al Policlinico.