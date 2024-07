Ciclista Marta Cavalli investita durante l'allenamento vicino a Cremona, è il secondo incidente in pochi mesi

La ciclista 26enne Marta Cavalli è stata investita mentre pedalava in una sessione d’allenamento nei pressi di Cremona. Gli esami hanno escluso fratture o danni di rilievo. Per lei si tratta del secondo infortunio quest’anno: già a febbraio si era fatta male e aveva avuto bisogno delle stampelle.

L’incidente alla rotonda

Marta Cavalli, di Pizzighettone (Cremona), è una ciclista professionista che corre nella Fdj-Suez, squadra femminile francese di ciclismo su strada.

Nella mattinata di venerdì 5 luglio, Cavalli stava pedalando insieme a un amico lungo la strada provinciale 234 Codognese in direzione Maleo. A un certo punto la sportiva è stata travolta in corrispondenza di una rotonda nei pressi del fiume Adda.

L’automobilista è riuscito a schivare all’ultimo momento l’amico, ma ha centrato Marta Cavalli che è ha poi sbattuto sull’asfalto.

La ciclista è stata soccorsa dalla Croce Rossa ed è stata traportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Cremona. Al personale sanitario ha riferito di provare dolore a collo e schiena. Dopo l’incidente e durante il trasporto in ambulanza non ha mai perso conoscenza. La notizia è stata diffusa dal quotidiano La Provincia di Cremona.

Le cause dell’incidente verranno ricostruite dai carabinieri della compagnia di Codogno.

Come sta Marta Cavalli dopo l’incidente

Cavalli è stata trattenuta in osservazione a scopo precauzionale. Le tac hanno escluso fratture e danni gravi.

Il precedente

All’inizio dello scorso febbraio, Cavalli aveva subito un infortunio in allenamento a seguito di una caduta durante il Training Camp di Benidorm. Ne era uscita con una contusione ossea al bacino. Il trauma era poi passato senza lasciare strascichi.

Questo il suo commento via social dopo il primo incidente: “È successo tutto così in fretta… Una decina di giorni fa, in ritiro con il team Fdj Suez, sono caduta sbattendo forte la gamba sull’asfalto. Gli ultimi accertamenti hanno rilevato una microfrattura che mi terrà ferma per qualche settimana. Non nascondo il dispiacere e la tristezza, ma non posso far altro che accettare e guardare avanti”.