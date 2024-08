Ciclista investito da un'auto in piazza Abbiategrasso a Milano, è gravissimo: caccia al pirata della strada

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Grave incidente stradale a Milano, ciclista rimane a terra. È in gravissime condizioni in ospedale l’uomo che nella notte mentre stava pedalando in sella alla sua bici è stato travolto da un’auto che poi si è data alla fuga. In corso le ricerche del pirata della strada.

Ciclista investito da un’auto a Milano

L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato 24 e domenica 25 agosto in piazza Abbiategrasso a Milano, nella periferia sud della città.

Secondo quanto riporta Ansa, attorno alle 4 un ciclista è stato travolto da un’auto all’incrocio con via dei Missaglia.

Ciclista in gravissime condizioni

A lanciare l’allarme è stato un passante che ha notato il ciclista agonizzante sull’asfalto, sul posto sono intervenuti il 118 con ambulanza e automedica e la polizia locale.

Il ferito, senza documenti e non ancora identificato, è stato soccorso dai sanitari e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda.

È ricoverato in gravissime condizioni e in pericolo di vita, nell’impatto ha riportato un trauma cranico e un trauma addominale.

Caccia al pirata della strada

Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia locale di Milano, che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente per ricostruirne la dinamica.

Gli inquirenti stanno cercando di risalire all’identità del pirata della strada che non si è fermato dopo aver investito il ciclista.

La speranza è che qualche elemento utile alle indagini possa arrivare dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.