Ciclista di 73 anni muore in un incidente a Gorlago: travolto da un pullman mentre pedalava con degli amici

Tragico incidente a Gorlago. Nella tarda mattinata di sabato 29 aprile, un autobus ha investito un ciclista di 73 anni. L’uomo si trovava con la comitiva di amici per fare un giro sul lago d’Iseo, quando è stato travolto ed è morto sul colpo. L’autista del pullman è adesso sotto shock.

La dinamica dell’incidente

Stava pedalando con la propria comitiva di amici, con cui era uscito per fare un giro in bicicletta intorno al lago d’Iseo.

Alessandro Cadei aveva 73 anni ed era residente a Villongo. Improvvisamente, intorno alle 11.30, è stato travolto da un pullman in via Bonetti, lungo l’ex strada provinciale 89, nei pressi del cimitero e del supermercato Md nel cuore del paese di Gorlago, in provincia di Bergamo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dell’incidente, Gorlago, in provincia di Bergamo

Secondo le prime testimonianze raccolte, mentre il pullman lo stava sorpassando, in direzione di Montello/Chiuduno, la vittima in bici sarebbe passata su un tombino, che lo avrebbe fatto sbandare.

L’uomo sarebbe quindi caduto in strada davanti al pullman, che non ha potuto evitare l’investimento.

I soccorsi sul posto

Sul posto dell’incidente sono arrivati un elisoccorso da Brescia e l’ambulanza, oltre agli agenti della polizia locale dell’Unione comunale dei Colli per i rilievi del caso.

Purtroppo, a nulla però sono valsi i tentativi di soccorso e i tentativi di rianimare il 73enne si sono rivelati vani. L’impatto è stato particolarmente violento e l’uomo è morto sul colpo.

Gli agenti della polizia locale dell’Unione comunale dei Colli stanno adesso ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Il pullman, appartenente a una ditta di Palosco, era vuoto al momento dell’impatto. L’autista, ora sotto shock, stava tornando in sede dopo un controllo dall’elettrauto.

Un altro incidente mortale in giornata

Nella stessa giornata del 29 aprile, un motociclista di 41 anni ha perso la vita in un incidente contro un’auto.

Lo scontro mortale si è verificato sulla Strada statale 67 Tosco-Romagnola, in territorio di Montelupo Fiorentino, comune del capoluogo toscano.

La strada è stata interrotta all’altezza del punto in cui è avvenuto lo schianto.