Ciclista 89enne investito da una moto in viale Corsica a Milano, è in fin di vita dopo il violento impatto

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un ciclista 89enne si trova ricoverato in gravissime condizioni e in fin di vita all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato investito da una moto in viale Corsica. L’anziano, secondo quanto emerso, sarebbe stato centrato da una motocicletta nel pomeriggio di mercoledì 12 giugno tra le strade del capoluogo lombardo.

Investito da una moto in viale Corsica

Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’incidente che ha visto coinvolto un 89enne in sella alla sua bici e una moto. Il tremendo impatto è avvenuto in viale Corsica, all’altezza di largo Rodari, in direzione di Cardinal Mezzofanti.

Secondo quanto emerso dai rilievi e dalle testimonianze raccolte dai vigili, la motocicletta arrivava da via De Andreis e stava percorrendo largo Rodari e all’incrocio con la carreggiata di viale Corsica avrebbe urtato l’altro mezzo.

Non sarebbe però ancora chiaro da dove arrivasse la bici con l’anziano ciclista e se qualcuno dei due non abbia rispettato le indicazioni del semaforo.

Ricoverato in gravi condizioni

L’89enne è stato centrato in pieno e ha avuto la peggio. L’anziano, sbalzato dalla bicicletta, ha impattato violentemente contro l’asfalto.

L’uomo è trasportato d’urgenza al Niguarda di Milano dove è stato intubato e sottoposto a coma farmacologico a causa del grave trauma cranico subito.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona di viale Corsica a Milano

L’anziano, secondo quanto emerso, sarebbe in fin di vita e le prossime ore potrebbero essere decisive per le sue sorti.

I rilievi dopo l’incidente

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Milano a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica precisa dei fatti.

Attraverso i rilievi e alcune testimonianze le forze dell’ordine cercheranno di ricostruire quanto avvenuto per cercare di accertare le responsabilità del sinistro.