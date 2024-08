Ciclista 14enne investito da un fuoristrada a Mirabello, ha sbattuto la testa sul parabrezza: è grave

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un grave incidente stradale ha coinvolto un ragazzo di 14 anni della provincia di Alessandria. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì 21 agosto, dopo le 17:00. Il giovane è stato investito da un fuoristrada mentre era in sella alla sua bicicletta. L’impatto è stato violento e ha causato gravi ferite al giovanissimo, ora ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Regina Margherita di Torino.

L’incidente a Mirabello

L’incidente è avvenuto a Mirabello, un piccolo comune in provincia di Alessandria. Il ragazzo stava uscendo di casa con la sua bicicletta quando è stato travolto da un fuoristrada, nello specifico una Jeep Renegade.

L’impatto è stato così forte che il giovane ha sbattuto la testa contro il parabrezza del veicolo, frantumandolo.

I testimoni presenti sul luogo hanno immediatamente chiamato i soccorsi, constatando la gravità delle ferite riportate dal 14enne.

Le dinamiche

Secondo le prime ricostruzioni, l’autista del fuoristrada procedeva a una velocità controllata, ma non è riuscito a evitare l’impatto.

Il capitano Piero Pasquino del Nucleo Radiomobile della compagnia di Casale Monferrato ha riferito che l’autista sarà sottoposto all’alcol test, come previsto dalla prassi, anche se al momento non ci sono sospetti di guida sotto l’influenza di alcolici.

Le forze dell’ordine stanno indagando sulle esatte dinamiche dell’incidente per determinare eventuali responsabilità.

I soccorsi: è grave

I sanitari, giunti prontamente sul posto, hanno immediatamente compreso la gravità della situazione. Il ragazzo è stato stabilizzato sul luogo dell’incidente e successivamente trasportato d’urgenza all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove è stato ricoverato in condizioni critiche.

Le prossime ore saranno decisive per capire l’evoluzione del suo quadro clinico, mentre i medici continuano a monitorarlo costantemente. Il grave incidente ha lasciato tutti in allerta per le condizioni del giovane ciclista, ma in particolare preoccupa l’assenza presunta di responsabilità dell’automobilista. La dinamica apre quindi una domanda sulla sicurezza delle bici in strada.