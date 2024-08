Chuck Norris sorprende tutti col bilanciere da 250 chili a 84 anni: il video su Instagram fa il giro del web

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Chuck Norris non intende arrendersi all’avanzare dell’età. Il leggendario attore, grande esperto di arti marziali, continua ad allenarsi e si mostra sui social mentre alla veneranda età di 84 anni solleva un bilanciere da 250 chili. Un video, girato dal figlio, che ha fatto ben presto il giro del web.

Chuck Norris col bilanciere da 250 chili a 84 anni

Non è da tutti i giorni vedere un uomo di 84 anni sollevare dei pesi in palestra, a maggior ragione se si tratta di 250 chili.

Per questo il video di Chuck Norris che solleva un bilanciere da 250 chili ha sorpreso tutti e ha fatto rapidamente il giro del web.

Fonte foto: ANSA

Sulla sua pagina Instragram, l’attore 84enne è solito raccontare se stesso nel quotidiano e gli allenamenti a cui si sottopone per mantenersi in forma.

Proprio in occasione del suo 84esimo compleanno, ha raccontato di sentirsi più giovane di almeno 30 anni e ha spiegato di mantenersi attivo, continuando ad allenarsi in numerose discipline.

Il video su Instagram

Il video, girato dal figlio Dakota, mostra Chuck Norris in calzoncini e maglietta che solleva il bilanciere senza palesare uno sforzo eccessivo.

Un gesto che compie solo come riscaldamento, come spiega nel video.

“Si dice che quando finisco l’allenamento, i pesi devono prendersi una pausa“, ha scritto Chuck Norris nel post, ironizzando sulla falsariga dei tantissimi meme che lo vedono protagonista sui social.

“Scherzi a parte, spero che abbiate trascorso una fantastica estate e che continuiate a trascorrere un meraviglioso resto dell’anno”, ha poi proseguito.

Che fine ha fatto Chuck Norris

Esperto di numerose arti marziali come judo, karate, taekwondo e jiu jitsu, Carlos Ray Norris, noto come Chuck, ha iniziato la sua carriera a Hollywood come allenatore di lotta per le star, prima di debuttare come attore nel 1969.

Chuck Norris è stato protagonista di tanti film d’azione d’enorme successo negli anni ’70 e ’80, che lo hanno fatto diventare una star mondiale. Negli anni ’90 è poi arrivata la popolare serie tv Walker, Texas Ranger.

All’età di 84 anni Chuck Norris continua a recitare: il suo ultimo film è Agent Recon (2024), un action movie di serie b uscito nei cinema Usa con protagonista un altro grande attore storico, Marc Singer.