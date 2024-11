Christian Raimo e lo stipendio tagliato dopo le frasi su Valditara: "Devo vivere con 600 euro al mese"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Christian Raimo, il professore sospeso per tre mesi dall’insegnamento, con stipendio dimezzato, per le sue parole rivolte al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ritenute “offensive”, ha commentato con amarezza la decisione dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio.

La reazione di Christian Raimo sullo stipendio dimezzato

Intervistato a The Breakfast Club su Radio Capital, Christian Raimo si è detto “traumatizzato” per questo “provvedimento sproporzionato“. Poi ha aggiunto: “Sto ancora cercando un senso a questa sospensione ma non è facile”.

Il professore e scrittore ha spiegato: “Non ho mai detto lurido a Valditara, ho detto che tutto ciò che dice Valditara è lurido ma non lui. E questo è decisivo per capire il senso delle mie dichiarazioni. Vorrei capire la ragione per cui se un docente esprime una critica al governo al di fuori della scuola può essere sospeso dall’insegnamento con stipendio dimezzato per tre mesi”. La sua chiosa finale: “Non so ancora se farò ricorso. Ora devo pensare a come vivere con 600 euro al mese per i prossimi tre mesi“.

Le parole di Christian Raimo sul ministro Valditara

Christian Raimo è stato sospeso per tre mesi dall’insegnamento, con una decurtazione del 50% dello stipendio, dopo le parole sul ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara pronunciate nel corso di un dibattito pubblico sulla scuola, alla festa nazionale di Avs.

Raimo aveva detto: “Io penso che da un punto di vista politico Valditara vada colpito, perché è un bersaglio debole e riassume in sé tante delle debolezze del Governo. Credo che vada fatta una manifestazione contro Valditara, non per la scuola ma contro Valditara. Perché dentro la sua ideologia c’è tutto il peggio: la cialtronaggine, la recrudescenza dell’umiliazione, un evidente abilismo, il classismo, il sessismo. C’è tutto. Se è vero che non è lui l’avversario, è vero che è lui il fronte del palco di quel mondo che ci è avverso. E quindi va colpito lì, come si colpisce la Morte Nera in Star Wars. Chiaramente c’è un impero e, siccome lui si pone come la Morte Nera, io penso che non è difficile colpirlo, perché tutto quello che dice è talmente evidente, palese, arrogante, cialtrone, lurido, una parola che si attaglia a quello che dice Valditara, che è facile vederlo”.

Perché è stato sospeso Christian Raimo

Anna Paola Sabatini, direttore generale della USR Lazio, in merito alla sanzione inflitta al prof Christian Raimo, ha spiegato in alcune dichiarazioni riportate da ANSA che le dichiarazioni di Raimo “nei confronti del Ministro Valditara non possono essere considerate una critica costruttiva; al contrario, si configurano come un’offesa che viola i principi fondamentali di rispetto reciproco e dialogo civile“.

La stessa Sabatini ha aggiunto: “L’offensività delle dichiarazioni assume un carattere di particolare gravità quando sono indirizzate a un rappresentante delle istituzioni. La situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che tali affermazioni sono state proferite da un docente. I docenti ricoprono un ruolo fondamentale nella formazione delle giovani generazioni e dovrebbero rappresentare un esempio di comportamento etico e civile per gli studenti. Incoraggiare il rispetto e la tolleranza è parte integrante della loro missione educativa”.