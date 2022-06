Christian Milone, lo chef stellato in coma farmacologico dopo un grave incidente in bici

Il noto chef stellato della Trattoria Zappatori di Pinerolo, Christian Milone, si trova ricoverato in coma farmacologico all’ospedale Cto di Torino in seguito a un incidente in bicicletta. Come riportato da Skytg24, il 43enne sarebbe stato travolto da un’auto sulla strada provinciale per Buriasco, nel Torinese, dove abita.

Christian Milone, lo chef stellato in coma farmacologico: come sta

I carabinieri che stanno indagando sull’incidente stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’impatto avvenuto lunedì tra lo chef in sella alla sua bici e una macchina sulla provinciale SP129.

Soccorso dagli operatori sanitari, è stato trasportato in eliambulanza al Centro Traumatologico Ortopedico del capoluogo piemontese, dove è stato sottoposto a un delicato intervento a causa delle gravi frattura riportate e poi intubato in rianimazione. La prognosi è riservata.

Christian Milone, lo chef stellato in coma farmacologico: chi è

Milone, una stella Michelin, è chef della Trattoria Zappatori di Pinerolo dal 2006 e del ristorante Madama Piola, trattoria di cucina popolare a San Salvario, a Torino, e vanta una lunga serie di premi e riconoscimenti internazionali.

Membro del Jre-Jeunes Restaurateurs dal 2012, ha vinto il Premio Birra Moretti, due Cappelli dell’Espresso, due Forchette Gambero Rosso e la stella Michelin nel 2016.

Figlio d’arte, il cuoco 43enne è nato a Pinerolo, nel Torinese, nel 1979, dove è cresciuto nella cucina dei genitori, dai quali ha ereditato il ristorante.

Christian Milone, lo chef stellato in coma farmacologico: la passione per la bicicletta

Milone ha però anche un passato da ciclista professionista: “Per otto anni la bicicletta è stata la mia vita” si legge nella sua biografia sul sito della trattoria.

Come racconta lo stesso chef, il colpo di fulmine per la bicicletta è scattato nel 1993 vedendo sfrecciare davanti al ristorante di famiglia i corridori del giro d’Italia.

La passione per le due ruote è stata poi coronata prendendo parte alla Corsa rosa nel 2002. “A venticinque anni ho lasciato il ciclismo e sono tornato a casa – scrive Milone – Gli anni di sport ormai avevano formato il mio modo di pensare e di agire. La ricerca della perfezione e il metodo facevano parte di me e la cucina di mio padre non mi bastava più.”