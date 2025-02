Christian Chivu e l'abuso di dintoina dopo la frattura del cranio: "Chiedevano se picchiassi mia moglie"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Christian Chivu è il nuovo allenatore del Parma. L’ex calciatore di Inter e Roma viene ricordato dai tifosi anche per il brutto infortunio del 2010 che lo aveva costretto a giocare con un caschetto protettivo per il resto della carriera. In quel periodo, ha raccontato Chivu, faceva uso di dintoina, un farmaco che gli aveva provocato reazioni violente in campo nei confronti degli avversari.

Christian Chivu e lo scontro con Pellissier nel 2010

Lo spartiacque della carriera calcistica di Christian Chivu è stato senza dubbio l’infortunio del 6 gennaio 2010. In uno scontro fortuito con l’attaccante del Chievo Sergio Pellissier, l’attuale allenatore del Parma (ha preso il posto dell’esonerato Fabio Pecchia) aveva riportato una grave frattura del cranio.

Operato il giorno stesso, era tornato in campo a tempo di record il 24 marzo dello stesso anno. Da quel momento Chivu aveva indossato il caschetto protettivo che lo ha accompagnato per tutta la carriera.

Christian Chivu in campo con il caschetto protettivo

Chivu: “Ho assunto dintoina per nove mesi”

In un’intervista rilasciata a Sportitalia, l’ex difensore dell’Inter (protagonista dello storico triplete del 2010) aveva raccontato alcuni retroscena di quel periodo. “Nessuno sa che prendevo delle medicine che mi toglievano i filtri”, ha spiegato Christian Chivu motivando così alcune reazioni spropositate che aveva avuto in campo. Uno di questi farmaci era la dintoina.

“Avrei dovuto prenderla per due mesi, ma sono diventati 9. Il pugno a Marco Rossi (3 febbraio 2011, costato 4 giornate di squalifica, ndr) è dovuto a quello, ero come un animale che reagisce al primo istinto”.

Le sue reazioni in campo, come il litigio con l’allenatore Rafa Benitez, avevano preoccupato anche i compagni di squadra che, ha raccontato Chivu, chiamavano la moglie “per sapere se la maltrattavo”.

Cos’è la dintoina e quali sono gli effetti collaterali

Ma cos’è la dintoina? Si tratta di un farmaco idantoinico anticonvulsivante, efficace in varie forme di crisi epilettiche parziali e generalizzate. Gli effetti collaterali della dintoina sono nistagmo (movimento ritmico degli occhi), vertigini, atassia e cefalea. A concentrazioni molto elevate la dintoina può provocare una marcata confusone mentale con deterioramento collettivo.

Christian Chivu, nuovo allenatore del Parma, aveva cominciato ad assumere il farmaco dopo il delicato intervento alla testa seguito allo scontro con Sergio Pellissier.

Un infortunio che, ha ricordato lo stesso ex calciatore rumeno, ha rischiato non solo di mettere fine alla sua carriera, ma anche di provocare gravissime conseguenze come la paralisi di una parte del corpo.