Chris Hoy ha un tumore terminale, gli restano pochi anni: la scoperta della malattia del ciclista e l'annuncio

L’ex ciclista britannico Chris Hoy ha annunciato di avere un tumore terminale rivelando che gli restano ancora fra i 2 e i 4 anni di vita. Hoy, 6 volte campione olimpico su pista, aveva parlato della sua malattia già lo scorso febbraio. Ora arriva la doccia fredda: il suo cancro è incurabile.

Chris Hoy annuncia il cancro terminale

Il 48enne ex atleta ha rivelato le sue condizioni di salute sabato 19 ottobre in occasione di un’intervista al Sunday Times in vista della pubblicazione del libro My toughest race yet (La mia gara più dura finora).

“Ve lo dico con la mano sul cuore, sono abbastanza positivo per la maggior parte del tempo e davvero felice. È più importante delle Olimpiadi. È più importante di tutto. Si tratta di godersi la vita e trovare la felicità”, ha detto Chris Hoy.

Fonte foto: IPA

Chris Hoy e la moglie Sarra Kemp.

E ancora: “C’è tanta positività che può venire fuori da questo, da ogni punto di vista. Sono davvero contento che questo libro possa aiutare le persone”.

La scoperta del tumore

Nel settembre del 2023 Chris Hoy soffriva di un fastidio alla spalla. Si era così recato in ospedale per degli accertamenti, credendo di avere una semplice distorsione.

Le tac svelarono un’altra realtà: Hoy aveva un cancro alla prostata con metastasi alle ossa. Tutto il suo organismo era stato invaso: la spalla, il bacino, l’anca, la colonna vertebrale e le costole.

Chi è Chris Hoy, ciclista da record

Christopher Andrew Hoy è nato a Edimburgo nel 1976. L’ex pistard britannico, ha vinto 6 ori olimpici e 11 titoli mondiali.

Proprio i 6 ori olimpici ottenuti in carriera (1 ad Atene 2004, 3 a Pechino 2008 e 2 a Londra 2012) hanno fatto di lui lo sportivo scozzese più titolato. A livello nazionale si tratta del secondo britannico più titolato, dopo Jason Kenny.

La passione per lo sport lo portò da ragazzo a lasciare la facoltà di Matematica e Fisica dell’Università di St. Andrews per quella di Scienze applicate allo sport.

Il ciclista raccontò che la passione per la due ruote esplose quando, da bambino, vide il film E.T. l’extra-terrestre. La sua prima bici, ricordò in un’intervista, costò 5 sterline. Dai 7 ai 14 anni si dedicò alla Bmx per poi cimentarsi in altre specialità.