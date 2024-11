Chiusura del Fondaco dei tedeschi a Venezia è un caso, ristoratore lo scopre dai giornali: "Valuto la causa"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Chiusura a sorpresa. La fine delle attività del Fondaco dei tedeschi, il centro commerciale del lusso di Venezia, ha colto di sorpresa i fratelli Alajmo del ristorante Amo, che non erano stati avvisati e ora minacciano conseguenze legali.

La chiusura del Fondaco dei tedeschi e il ristorante Amo

La società parte del grande gruppo del lusso Lvmh che gestisce il centro commerciale nel palazzo del Fondaco dei tedeschi a Venezia ha annunciato giovedì 14 novembre la cessazione delle attività.

Al suo interno, oltre ai negozi della multinazionale, ci sono però anche altre attività, come il ristorante Amo dei fratelli Alajmo, che però hanno rivelato al Corriere della Sera di aver appreso la notizia dai giornali.

“Ho saputo solo due ore fa della decisione della società Dfs. Non da loro. Ma da un dipendente che ha letto i giornali online. Nessuna notizia ufficiale. Non escludo una coda giudiziaria perché se uno investe due milioni di euro per un restyling firmato da Philippe Starck e poi l’immobile chiude, ci sarà da approfondire” ha detto Raffaele Alajmo.

Il destino dei dipendenti del ristorante

Il ristorante, calibrato sulla clientela a cui puntava il centro commerciale, impiega 25 persone e stava già preparando la stagione autunno-inverno con menu dedicati.

“Non abbiamo ancora le modalità, non abbiamo un piano B: so la cosa da due ore e non ho neanche avuto modo di pensare” ha commentato Raffaele Alajmo.

“Ma abbiamo rassicurato subito i 25 lavoratori. Nessuno di loro resterà a piedi. Nel frattempo, cerchiamo di capire cosa è accaduto, perché, e quali saranno le ricadute per le imprese che hanno investito” ha concluso il titolare di Amo.

Perché il Fondaco dei tedeschi ha chiuso

Il palazzo del Fondaco dei tedeschi era stato scelto nel 2016 per sviluppare un centro commerciale del lusso, con negozi delle migliori marche della moda mondiale che si proponevano in un contesto esclusivo ai turisti più ricchi, soprattutto asiatici, che visitavano Venezia.

Dopo alcuni anni con buoni risultati, la struttura è entrata in crisi durante la pandemia da Covid-19. Molti dei suoi clienti venivano però da Russia e Cina, Paesi che, per ragioni diverse, non hanno più avuto dopo il 2022 la stessa propensione alla spesa per il lusso europeo.

Tutti questi fattori si sono combinati nella scelta della società che gestiva quasi tutti i negozi del palazzo di terminare le operazioni a partire da settembre 2025. Coinvolti fino a 500 lavoratori tra dipendenti e indotto.