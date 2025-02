Chiuso per un mese un locale del centro storico di Firenze: vendeva alcol ai minorenni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata sospesa per 30 giorni la licenza di un’attività commerciale situata nel centro storico di Firenze, a seguito di un’operazione di controllo condotta dalla Polizia Municipale. Il provvedimento, emesso dal Questore della Provincia di Firenze, Fausto Lamparelli, è stato adottato per contrastare il fenomeno della vendita di alcolici a minorenni. E’ quanto si legge sul sito della Polizia di Stato.

Controlli e accertamenti

Il 2 febbraio, durante un’operazione di osservazione, gli agenti hanno scoperto che due giovani, apparentemente minori di 18 anni, avevano ricevuto alcolici presso il locale. Uno dei ragazzi ha ottenuto un cocktail superalcolico, mentre l’altro ha ricevuto un ticket per ritirare una bevanda alcolica in un altro luogo. Gli agenti hanno seguito i giovani e documentato la consegna di un cocktail “Gin Tonic” da parte di un cittadino italiano di origine bangladese, prelevato da un’auto parcheggiata.

Sequestro e sanzioni

All’interno del veicolo, di proprietà del titolare del locale, sono stati trovati 65 bicchieri di plastica sigillati contenenti cocktail alcolici pronti per la vendita. Il locale era già stato oggetto di numerosi reclami e sanzioni per essere un ritrovo di minorenni che consumano alcolici e per violazioni delle ordinanze comunali riguardanti gli orari di vendita di alcolici per asporto.

Collaborazione istituzionale

La Divisione Polizia amministrativa e di Sicurezza della Questura, in collaborazione con la Polizia Municipale di Firenze, ha elaborato il provvedimento di sospensione della licenza, notificato immediatamente. Andrea Giorgio, assessore alla sicurezza urbana e polizia municipale del comune di Firenze, ha espresso gratitudine per la collaborazione tra le forze dell’ordine e ha sottolineato l’importanza dei controlli per prevenire l’abuso di alcol tra i minori.

Fonte foto: IPA